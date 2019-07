Ajax heeft maandag de oefenwedstrijd tegen het Griekse OFI Kreta met ruime cijfers gewonnen. De Amsterdammers zegevierden met 6-2 in Epe.

Ajax speelt om 19.00 uur ook nog een oefenwedstrijd tegen Panathinaikos, waardoor trainer Erik ten Hag tegen Kreta zijn reservespelers inzette. Onder anderen Lisandro Magallán, Kik Pierie, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar stonden aan de aftrap.

Bij rust leidde Ajax met 2-1 door doelpunten van aanvoerder Huntelaar en Dani de Wit. Kreta maakte aan het begin van de tweede helft gelijk, maar dankzij treffers van Pierie en opnieuw Huntelaar en De Wit liepen de Amsterdammers eenvoudig weg bij de Grieken.

Het mooiste doelpunt van de middag kwam op naam van Schöne. De ervaren Deen schoot tien minuten voor tijd een vrije trap in de kruising en tekende zo voor de zesde Amsterdamse treffer.

Kik Pierie en Noa Lang. (Foto: Pro Shots)

Invaller Siem de Jong raakt geblesseerd

Siem de Jong maakte ook nog zijn opwachting, al was dat niet van lange duur. De middenvelder kwam aan het einde van de eerste helft het veld in voor de geblesseerde Jurgen Ekkelenkamp en raakte na rust zelf ook geblesseerd.

Het duel met Kreta was de zesde oefenwedstrijd in de voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen. De landskampioen speelde eerder tegen Quick'20 (2-11), Aalborg BK (1-1), Anderlecht (5-2), Istanbul Basaksehir (2-1) en Watford (2-1) en is nog ongeslagen.

Ajax begint het nieuwe seizoen officieel op zaterdag 27 juli, als PSV de tegenstander is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De 34-voudig landskampioen begint de Eredivisie op zaterdag 3 augustus met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

In de derde voorronde van de Champions League wacht Ajax een tweeluik met het Griekse PAOK Saloniki, zo wees de loting maandag uit. De heenwedstrijd wordt op 6 augustus gespeeld en de return volgt een week later in Amsterdam.

Opstelling Ajax tegen OFI Kreta: Kotarski, Timber, Magallan, Botman, Pierie; Schöne, Ekkelenkamp, De Wit; Labyad, Huntelaar en Lang.