Feyenoord neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Azerbeidzjaanse Qabala FK of het Georgische Dinamo Tbilisi, zo heeft de loting in Nyon maandag uitgewezen.

De Rotterdammers, die dankzij hun derde plek van vorig seizoen in de derde voorronde instromen, spelen op donderdag 8 augustus eerst thuis en reizen een week later af naar Azerbeidzjan of Georgië.

Een jaar geleden was het Europese avontuur van Feyenoord van korte duur. Onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst, die inmiddels is opgevolgd door Jaap Stam, was AS Trencín in de derde voorronde te sterk.

Bij de loting in Nyon werd ook bekend wie PSV, AZ en FC Utrecht tegenkomen als ze in de derde voorronde terechtkomen.

Voor PSV is dat het geval als het door FC Basel wordt uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren staan dan in de Europa League tegenover het Noorse Haugesund of het Oostenrijkse Sturm Graz.

AZ mogelijk naar Oekraïne

AZ neemt het bij het bereiken van de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense FC Mariupol. FC Utrecht speelt tegen NK Domzale uit Slovenië of het Zweedse Malmö FF.

Beide clubs moeten dan wel eerst de tweede voorronde overleven, waarin AZ deze en volgende week tegenover BK Häcken uit Zweden staat. FC Utrecht wacht een dubbele confrontatie met HSK Zrinjski Mostar uit Bosnië en Herzegovina.

Na de tweede en derde voorronde van de Europa League volgen op 22 en 29 augustus de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi.