AZ heeft zich maandag versterkt met Jordy Clasie. De 28-jarige middenvelder tekende een contract tot medio 2021, met een optie op een extra seizoen.

De geboren Haarlemmer komt transfervrij over van Southampton, dat zijn tot 2020 lopende contract heeft ontbonden. De Premier League-club verhuurde Clasie afgelopen seizoen aan Feyenoord.

"AZ is een club die vertrouwen in me heeft", zegt Clasie op de site van zijn nieuwe club. "Ik wil hier mijn oude niveau weer halen. Momenteel ben ik fit, maar ik heb nog geen wedstrijdritme. We gaan een goed plan maken zodat ik er zo snel mogelijk kan staan."

De zeventienvoudig international, die op het WK 2014 twee keer in actie kwam voor Oranje, fungeerde afgelopen seizoen als tweede aanvoerder bij Feyenoord, waar hij tussen 2010 en 2015 ook al onder contract stond. Die rol werd hem in april afgenomen door toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst, omdat hij misbaar maakte na een wissel in het thuisduel met Heracles Almelo (2-1).

Clasie wordt tweede aanwinst AZ

Na zijn eerste periode bij Feyenoord vertrok Clasie in 2015 met Ronald Koeman naar Southampton, waar hij na een redelijk eerste seizoen geen vaste basisplek af wist te dwingen. De middenvelder speelde in totaal 49 officiële duels voor 'The Saints' en werd in het seizoen 2017/2018 uitgeleend aan Club Brugge, waar hij ook niet onomstreden was.

Bij AZ hoopt Clasie weer veel aan spelen toe te komen. "We zijn al een tijd bezig met deze transfer, maar het liep vertraging op omdat Jordy nog onder contract stond bij Southampton. Dat moest eerst afgewikkeld worden en daar hebben ze de tijd voor genomen", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ.

"Jordy is een speler met heel veel kwaliteit. Het is voor hem belangrijk dat hij weer veel gaat spelen. En natuurlijk weet Jordy dat hij zal moeten concurreren met de middenvelders die we al hebben."

AZ beleeft een rustige transferzomer en versterkte zich verder alleen nog met verdediger Yukinari Sugawara, die wordt gehuurd van Nagoya Grampus.

Bij de nummer vier van vorig seizoen staat dit jaar Arne Slot voor de groep. De voormalige middenvelder is de opvolger van John van den Brom, die de overstap naar FC Utrecht maakte.