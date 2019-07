Voor zowel de Champions League als de Europa League wordt maandag in Nyon vanaf 12.00 uur de loting voor de derde voorronde verricht. Dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Nederlandse clubs.

Ajax kent elf mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van de Champions League. Als de halvefinalist van vorig seizoen die ronde overleeft, dan wachten de play-offs in de strijd om het hoofdtoernooi te bereiken.

In de derde voorronde staan de Amsterdammers tegenover PAOK Saloniki of de winnaar van Dundalk FC-FK Qarabag, AIK-NK Maribor, Rode Ster Belgrado-HJK Helsinki, CFR Cluj-Maccabi Tel Aviv of Ferencváros-Valletta FC.

PSV stroomt als nummer twee van vorig seizoen in de tweede voorronde van de Champions League in en weet al dat daarin FC Basel de tegenstander is. De ploeg van trainer Mark van Bommel hoort bij de loting wie het na het tweeluik met de Zwitsers tegenkomt.

Bij winst op Basel treffen de Eindhovenaren in de derde voorronde LASK Linz, Istanbul Basaksehir, Club Brugge of FC Krasnodar. Bij verlies wacht in de derde voorronde van de Europa League Fehérvár, Sturm Graz, Yeni Malatyaspor, Aberdeen of FK Ventspils.

De heenwedstrijd tussen PSV en Basel is dinsdag in Eindhoven en de return volgt exact een week later. De heenduels in de derde voorronde zijn op 6 en 7 augustus en de returns volgen op 13 en 14 augustus.

Coach Erik ten Hag kent vooralsnog een vrij vlekkeloze voorbereiding met Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ook Feyenoord moet twee voorrondes overleven

Feyenoord begint het Europese seizoen als nummer drie van de Eredivisie in de derde voorronde van de Europa League. De Rotterdammers moeten dus net als Ajax twee voorrondes overleven.

In de strijd om het bereiken van de play-offs wordt Feyenoord bij de loting gekoppeld aan Austria Wien, Antwerp FC of de winnaar van IFK Norrköping-FK Liepaja, Qabala FK-Dinamo Tbilisi of Shakhtyor Soligorsk-Esbjerg fB.

Van AZ (tegen BK Häcken) en FC Utrecht (tegen Zrinjski Mostar) is de tegenstander in de tweede Europa League-voorronde al bekend. De Eredivisionisten horen bij de loting dus wie ze in de eventuele derde voorronde treffen.

De mogelijke tegenstander van AZ is FC Mariupol of komt voort uit AEK Larnaca-Levski Sofia, FC Pyunik-FK Jablonec, Dunajská Streda-Atromitos of Rangers FC-Progrès Niederkorn. Als Utrecht Zrinjski verslaat, stuit het op Sparta Praag, AEK Athene of de winnaar van Espanyol-Stjarnan, NK Domzale-Malmö FF, Buducnost Podgorica-Zorya Luhansk of Arsenal Tula-Neftçi Baku.

AZ en Utrecht spelen hun wedstrijden in de tweede voorronde van de Europa League donderdag en volgende week donderdag. De speeldata voor de duels in de derde voorronde zijn 8 en 15 augustus.

Feyenoord beleefde zondag de jaarlijkse open dag. (Foto: Pro Shots)