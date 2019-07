PSV hoopt zich op korte termijn te versterken met Timo Baumgartl. De Duitse verdediger zou persoonlijk al rond zijn met de club uit Eindhoven.

PSV moet alleen de onderhandelingen met VfB Stuttgart nog af zien te ronden. Volgens Kicker en het Eindhovens Dagblad zou de club die gedegradeerd is naar de Tweede Bundesliga zo'n 10 miljoen euro vragen voor de jeugdinternational.

Baumgartl zou deze week al naar Eindhoven zijn gereisd. Hij ontbrak vrijdag bij een oefenduel van Stuttgart met Freiburg.

De 23-jarige verdediger was deze zomer als aanvoerder van Duitsland onder 21 actief op het EK in Italië en San Marino. De Duitsers verloren in de finale van Spanje.

Baumgartl moet in het Philips Stadion de opvolger worden van Daniel Schwaab. Die verdediger maakte in 2016 eveneens de overstap van Stuttgart naar PSV en keerde deze zomer wegens privéomstandigheden terug naar Duitsland. Schwaab heeft nog geen nieuwe club gevonden.

Baumgartl mogelijk zesde versterking voor PSV

PSV versterkte zich eerder deze zomer met aanvaller Bruma van RB Leipzig, verdedigers Olivier Boscagli (OGC Nice) en Toni Lato (gehuurd van Valencia), reservedoelman Robbin Ruiter (Southampton) en de transfervrije routinier Ibrahim Afellay.

Naast Schwaab vertrokken onder anderen Luuk de Jong (Sevilla), Angeliño (Manchester City) en Aziz Behich (Istanbul Basaksehir) uit Eindhoven.

PSV speelt dinsdag zijn eerste officiële duel van het seizoen. In de tweede voorronde van de Champions League is FC Basel in het Philips Stadion (aftrap 20.00 uur) de tegenstander.

Een week later begint op hetzelfde tijdstip de return in Zwitserland. Tussendoor speelt PSV op zaterdag tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal (aftrap 18.00 uur).