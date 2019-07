Matthijs de Ligt heeft zondag zijn eerste speelminuten gemaakt in het shirt van Juventus. De van Ajax overgekomen verdediger verloor met zijn nieuwe club een oefenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur met 3-2.

Harry Kane bezorgde Tottenham diep in blessuretijd op spectaculaire wijze de overwinning. De spits verraste doelman Wojciech Szczesny met een schot vanaf de middenlijn.

De Ligt was in het nationale stadion van Singapore op de bank begonnen, maar mocht na 63 minuten invallen voor aanvoerder Leonardo Bonucci. Juventus stond op dat moment met 2-1 voor, maar kreeg twee minuten nadat De Ligt was ingevallen de gelijkmaker om de oren.

De Braziliaan Lucas Moura, met een hattrick verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de halve finale van de Champions League, was in de 65e minuut trefzeker. Net voordat er penalty's genomen moesten worden om de winnaar te bepalen, zorgde Kane voor de beslissing.

Juventus had in de tweede helft dankzij Gonzalo Higuaín (56e) en Cristiano Ronaldo (60e) een 0-1-achterstand omgebogen in een voorsprong. De score werd namens Tottenham na een half uur spelen geopend door Erik Lamela.

De Ligt speelde nog niet samen met Ronaldo

De Ligt werd vrijdag officieel gepresenteerd bij Juventus. De centrale verdediger komt voor 75 miljoen euro, die in termijnen betaald zal worden, over van Ajax.

Hoewel de negentienjarige Nederlander nog amper had getraind met zijn nieuwe ploeggenoten, kondigde coach Maurizio Sarri zaterdag al aan dat hij De Ligt tegen Tottenham zeker speeltijd zou geven.

De Ligt moet nog wachten op zijn eerste minuten samen met Ronaldo. De Portugese vedette werd gewisseld op het moment dat De Ligt binnen de lijnen kwam.

De oefenwedstrijd werd gespeeld in het kader van de International Champions Cup, waaraan in totaal twaalf clubs deelnemers. Elke ploeg speelt in Singapore drie duels, waarna een klassement wordt opgemaakt en de nummer één de beker krijgt uitgereikt.