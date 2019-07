Gareth Bale lijkt zich op te maken voor een vertrek bij Real Madrid. De voormalig duurste speler ter wereld kreeg zaterdagavond (lokale tijd) geen speeltijd in het met 3-1 verloren oefenduel met Bayern München in Texas.

"Bale speelde niet, omdat hij dicht bij een transfer is", zei trainer Zinédine Zidane op een persconferentie na de wedstrijd in Houston. "Het zou het beste zijn als hij morgen vertrekt."

In 2013 nam Real Madrid de snelle aanvaller over van Tottenham Hotspur voor 100 miljoen euro, destijds een recordbedrag. Hoewel de inmiddels dertigjarige Welshman cruciale treffers maakte in de door Real gewonnen Champions League-finales van 2014 en 2018, kon hij de verwachtingen in de Spaanse hoofdstad nooit helemaal waarmaken.

"We werken momenteel aan zijn transfer naar een andere club", vertelde Zidane, die niet kon zeggen om welke club het ging.

"Ik heb niets persoonlijks tegen Bale, maar soms is het tijd om te veranderen", zei de Franse trainer. "Het zou voor iedereen het beste zijn als we er snel uitkomen. Ook voor Gareth zelf, hij begrijpt de situatie."

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane. (Foto: Pro Shots)

Zaakwaarnemer Bale vindt uitspraken Zidane 'schandalig'

Bale's zaakwaarnemer Jonathan Barnett reageerde tegenover ESPN geïrriteerd op de uitspraken van Zidane. "Het is schandalig dat Zidane zo praat over een speler die zoveel heeft betekend voor Real Madrid."

"Als Gareth besluit om Madrid te verlaten, dan is dat omdat dit in zijn eigen belang is. Niet omdat Zidane hem weg wil hebben."

Deze zomer betaalde Real Madrid 100 miljoen euro aan Chelsea voor Eden Hazard, die op de plaats van Bale moet gaan spelen. De 28-jarige Belg vormde tegen Bayern, in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, de voorhoede met Karim Benzema en Marco Asensio.

Na rust stond aanwinst Luka Jovic centraal in de spits, geflankeerd door Vinicius Junior en Lucas Vázquez. Het enige doelpunt van de Madrilenen werd gemaakt door middenvelder Rodrygo, die een vrije trap fraai binnen schoot.

Kort daarvoor was Bayern-doelman Sven Ulreich met rood van het veld gestuurd. Voor de Duitsers scoorden Corentin Tolisso, Robert Lewandowski en Serge Gnarby.

Eden Hazard in actie bij zijn eerste wedstrijd in het shirt van Real Madrid. (Foto: Pro Shots)