David Nascimento is per direct weg als trainer van FC Eindhoven. Hij wordt bij de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie vervangen door zijn assistent Ernie Brandts, meldt de club zaterdag.

De 53-jarige Nascimento was sinds begin 2018 actief bij Eindhoven, waar hij zijn debuut als trainer in het profvoetbal maakte. In zijn eerste seizoen eindigde hij met Eindhoven als twaalfde en afgelopen seizoen werd de ploeg veertiende.

Volgens technisch manager Marc Scheepers is de breuk tussen Nascimento en Eindhoven een kwestie van "een verschil van inzicht in het te volgen beleid". "Wij willen David bedanken voor zijn inzet en passie die hij heeft geleverd voor FC Eindhoven", aldus Scheepers, die benadrukt dat de beslissing in overleg met Nascimento genomen is.

Nascimento bedankt FC Eindhoven op zijn beurt voor de afgelopen anderhalf jaar. "Ik heb een mooie tijd beleefd met ups en downs."

Brands werkte eerder bij NAC en FC Dordrecht

Oud-international Brandts (28 interlands) was afgelopen seizoen nog de assistent van Nascimento, maar neemt nu de taken van de Portugees over.

De 63-jarige Gelderlander had in het verleden clubs als FC Volendam en FC Dordrecht onder zijn hoede en in het seizoen 2016/2017 was hij assistent-trainer bij NEC. Zijn grootste succes als trainer vierde Brandts bij NAC Breda, waarmee hij in het seizoen 2008/2009 als derde eindigde in de Eredivisie.

FC Eindhoven begint het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag 9 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC.

