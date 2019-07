Algerije heeft vrijdag de Afrika Cup gewonnen door in de finale Senegal met 1-0 te verslaan. Een vroeg doelpunt van Baghdad Bounedjah bleek in Caïro voldoende voor de toernooiwinst.

Het is voor Algerije na 1990 de tweede keer dat het de beste ploeg van het continent. Senegal stond voor de tweede keer in de finale en verloor net als in 2002 de eindstrijd.

Bounedjah opende al in de tweede minuut met veel fortuin de score. Zijn schot van ruim twintig meter werd door de Senegalese verdediger Salif Sané van richting veranderd en verdween met een grote boog over doelman Alfred Gomis in het doel.

In het vervolg van de eerste helft liet Algerije de tegenstander het spel maken en werden er van beide kanten veel kleine overtredingen gemaakt, wat het niveau van de wedstrijd niet ten goede kwam. M'Baye Niang was nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn afstandsschot scheerde over de lat.

Na het rustsignaal ontstond er een opstootje tussen de reservespelers van beide ploegen, maar scheidsrechter Alioum Alioum uit Kameroen bestrafte niemand daarvoor.

Opstootje tussen de wisselspelers van beide ploegen in de rust. (Foto: Pro Shots)

VAR draait strafschop Senegal terug

Na een kwartier in de tweede helft gaf Alioum een strafschop aan Senegal, wegens hands van de Algerijn Adlene Guedioura. Na het bekijken van de videobeelden op advies van de VAR draaide hij zijn besluit terug, omdat Guedioura zijn arm langs het lichaam had en de handsbal niet kon voorkomen.

De ploeg van sterspeler en Liverpool-aanvaller Sadio Mané bleef ook daarna op jacht naar de gelijkmaker. Ondanks enkele hachelijke momenten voor het doel van Rais M'Bolhi kwam Senegal niet tot scoren.

De doelman van Algerije werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd na een matige finale, waarin Algerije slechts één schot tussen de palen wist te noteren.

Aanvoerder Riyad Mahrez van Algerije in discussie met de Senegalees Badou N'Diaye. (Foto: Pro Shots)