FC Basel heeft vrijdag een goede generale repetitie beleefd voor de wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen PSV van komende dinsdag. De ploeg won met 1-4 op bezoek bij FC Sion.

Het duel tussen Sion en Basel was de eerste wedstrijd van het seizoen in de Zwitserse Super League. Voor het eerst werd in Zwitserland de VAR ingezet en die draaide bij een 1-1-stand een strafschop voor Sion terug.

De Zwitserse internationals Albian Ajeti, Luca Zuffi en Valentin Stocker scoorden voor Basel, daarnaast maakte Sion een knullig eigen doelpunt. Een terugspeelbal van Jan Bamert werd volledig gemist door doelman Anton Mitryushkin, waardoor de bal het lege doel in rolde.

Sion, dat begin deze maand in een oefenduel nog met 0-0 gelijkspeelde tegen PSV, kwam voor rust via de Braziliaan Patrick - die scoorde met een intikker achter het standbeen - nog op 1-1, maar zag Basel na rust uitlopen naar een ruime zege.

Bij Basel mocht Ricky van Wolfswinkel pas vijf minuten voor tijd invallen. Ajeti kreeg de voorkeur als diepe spits in het 4-5-1-systeem van trainer Marcel Koller.

PSV tegen Basel in de tweede voorronde van de Champions League begint dinsdag om 20.00 uur. De return is precies een week later in Zwitserland.