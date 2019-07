Kakhi Jordania wil beslag laten leggen op de goederen van FC Den Bosch. De Georgische zakenman hoopt er zo voor zorgen dat hij zijn reeds geïnvesteerde geld in de club terugkrijgt.

De rechtbank in Noord-Brabant heeft vrijdag laten weten dat woensdag een verhoor plaatsvindt op het Paleis van Justitie in Den Bosch. Zowel Jordania, de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania, als FC Den Bosch komt aan het woord.

"We vinden het jammer dat hij deze weg heeft gekozen", laat een woordvoerder van FC Den Bosch weten. "We werden verrast door de dagvaarding en hadden dit veel liever in goed overleg afgewikkeld. Hij claimde tot voor kort dat hij het beste met de club voor had. Jordania denkt daar nu kennelijk anders over."

Den Bosch hoorde donderdagavond van de onafhankelijke beroepscommissie dat Jordania definitief geen goedkeuring krijgt om de aandelen van de club over te nemen. De licentiecommissie had dat in maart al besloten, waarna Den Bosch tevergeefs in beroep ging.

KNVB geeft FC Den Bosch uitstel

De club uit de Keuken Kampioen Divisie kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de beroepscommissie, waardoor een overname van Jordania definitief van de baan is. Dat betekent ook dat Den Bosch in financiële nood blijft verkeren.

Vanwege de perikelen rond een eventuele overname en de voor Den Bosch negatieve uitspraak van de beroepscommissie, krijgen de Brabanders tot 26 augustus uitstel van de KNVB om de begroting voor het seizoen 2019/2020 rond te krijgen.

Het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begint over drie weken. Den Bosch start op zondag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.