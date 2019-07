Ajax is vrijdag Rasmus Kristensen kwijtgeraakt. De 22-jarige Deense verdediger tekent een contract voor vijf jaar bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg.

Ajax ontvangt volgens De Telegraaf een transfersom van ruim 5 miljoen euro voor Kristensen, die in de Johan Cruijff ArenA nog een verbintenis voor drie jaar had.

Kristensen kwam in januari 2018 voor ongeveer hetzelfde bedrag over van FC Midtjylland uit zijn geboorteland, maar slaagde er nooit in om een vaste basisplaats af te dwingen bij Ajax.

De rechtsback speelde in anderhalf jaar tijd 27 officiële wedstrijden. Hij maakte daarin één doelpunt: afgelopen seizoen in de met 0-4 gewonnen bekerfinale in De Kuip tegen Willem II.

Kristensen kon ook komend seizoen niet op al te veel speeltijd rekenen bij Ajax. Hij moest rechts achterin waarschijnlijk Noussair Mazraoui en Joël Veltman voor zich dulden.

Kristensen derde verdediger die vertrekt bij Ajax

Kristensen is de derde verdediger die deze zomer bij Ajax vertrekt. De Amsterdammers zagen eerder Matthijs de Ligt voor 75 miljoen euro naar Juventus verkassen en Daley Sinkgraven naar het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.

Ajax keert vrijdag terug van een trainingskamp in Oostenrijk. De ploeg van Erik ten Hag speelt volgende week zaterdag in de Johan Cruijff ArenA de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

De Eredivisie start voor regerend landskampioen Ajax een week later, op zaterdag 6 augustus, met een uitwedstrijd tegen Vitesse, van wie vorig jaar nog ruim werd gewonnen in Arnhem (0-4).

Red Bull Salzburg werd in de afgelopen zes jaar telkens kampioen van Oostenrijk. 'Die Roten Bullen' haalden in het voorbije seizoen bovendien knap de kwartfinales van de Europa League.