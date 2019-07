Matthijs de Ligt was gevleid toen Cristiano Ronaldo hem begin juni na de Nations League-finale tussen Oranje en Portugal (1-0-verlies) vroeg om naar Juventus te komen. De verdediger, die vrijdag officieel werd gepresenteerd door 'De Oude Dame', kijkt ernaar uit met de Portugees samen te spelen.

"Ik was na die finale nog aan het uitvogelen waar ik heen zou willen gaan, al had ik toen al wel een voorkeur voor Juventus", zei De Ligt bij zijn presentatie in Turijn. "Dat Cristiano me vroeg om naar Juventus te komen, was een groot compliment, al heeft het me niet beïnvloed in mijn keuze. Ik hoop veel van hem te leren."

De negentienjarige De Ligt werd de afgelopen maanden ook in verband gebracht met onder meer Paris Saint-Germain en FC Barcelona, maar hij tekende deze week een vijfjarig contract bij de club waar hij naar eigen zeggen als kind al fan van is.

De zeventienvoudig Oranje-international werd mede door een kort telefoontje met Maurizio Sarri overtuigd. De coach vertrok deze zomer bij Chelsea en staat komend seizoen voor de groep bij Juventus.

"We belden even om elkaar te leren kennen. Hij was een van de redenen voor mij om naar Juventus te komen", bekende De Ligt. "Ik heb veel goede dingen over Maurizio gehoord, vooral over zijn filosofie en de manier waarop hij zijn verdediging neerzet. Dat spreekt me erg aan."

De Ligt heeft geen last van prijskaartje

Juventus betaalt Ajax in vijf termijnen liefst 75 miljoen euro voor De Ligt, die daarmee de op twee na duurste verdediger ter wereld is. De voormalige aanvoerder van Ajax houdt zich niet te veel bezig met dat prijskaartje.

"Als je voor veel geld wordt gehaald, brengt dat druk met zich mee. Maar dat hoort nou eenmaal bij de voetballerij. Voor mij is druk geen enkel probleem, ik wil mezelf graag laten zien op het veld."

De Ligt is blij dat hij bij Juventus net als bij Ajax het shirt met rugnummer 4 kan dragen. "Dat nummer is altijd speciaal voor mij geweest. Ik droeg het al in de jeugd van Ajax en ook in de hoofdmacht speelde ik met rugnummer 4. Hopelijk kan ik de verwachtingen die erbij horen waarmaken."

"Ik ben negentien jaar en kan mezelf nog steeds verbeteren. Het is belangrijk om elke dag hard te blijven werken. Bij Ajax zat ik een selectie met veel jonge jongens, hier hoop ik te leren van kampioenen als Giorgio Chiellini, Ronaldo en Gianluigi Buffon."