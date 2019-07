De beroepscommissie van de KNVB heeft de overname van FC Den Bosch door de Georgiër Kakhi Jordania donderdag definitief afgekeurd. De financiële zorgen blijven daardoor groot voor de Keuken Kampioen Divisie-club.

FC Den Bosch was in beroep gegaan nadat de licentiecommissie van de KNVB de overname door de zoon van de voormalige Vitesse-eigenaar Merab Jordania in maart na lang beraad had geblokkeerd.

Volgens de beroepscommissie is de herkomst van de financiële middelen te onduidelijk, waardoor de integriteit in het gedrang komt. FC Den Bosch kan niet in beroep gaan. Jordania kan op persoonlijke titel nog wel naar de burgerrechter stappen.

"De opluchting is voelbaar dat er eindelijk duidelijkheid is, maar de teleurstelling over de beslissing overheerst. Het proces hield de laatste maanden iedereen gegijzeld", zegt Jan-Hein Schouten, voorzitter van de raad van commissarissen van FC Den Bosch.

"Door het uitblijven van een beslissing over het verkooptraject en het schimmenspel dat volgde met onderzoek na onderzoek, zijn club en supporters in een vacuüm terechtgekomen. Het was een heel moeilijke periode."

Kakhi Jordania. (Foto: Pro Shots)

FC Den Bosch krijgt uitstel voor begroting

Nu de overname door Jordania van de baan is, moet FC Den Bosch alles op alles zetten om de begroting voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. "De consequenties op velerlei gebied zijn groot. De clubleiding heeft nagedacht over alternatieve oplossingen", aldus Schouten.

"Met de huidige wetenschap gaan we hier op korte termijn invulling aan geven. We hebben van de licentiecommissie tot 26 augustus uitstel gekregen om de begroting voor het seizoen 2019/2020 alsnog sluitend te krijgen."

Bijna een jaar geleden maakte FC Den Bosch bekend dat de club in handen zou komen van de pas 24-jarige Jordania. De Georgiër kocht 99,9 procent van de aandelen, waarmee de Brabanders uit de financiële zorgen zouden zijn.

Sinds de zomer van 2018 is het echter zo dat de licentiecommissie van de KNVB toestemming moet geven als iemand meer dan 25 procent van de aandelen wil kopen. Die goedkeuring bleef na lang beraad dus uit.

FC Den Bosch kende een sterk eerste deel van vorig seizoen. De club presteerde na de winterstop minder en in de play-offs om promotie naar de Eredivisie was Go Ahead Eagles te sterk.