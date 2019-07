FC Utrecht staat in de tweede voorronde van de Europa League definitief tegenover HSK Zrinjski Mostar. De Bosnische club overleefde donderdag zoals verwacht de eerste voorronde.

Zrinjski, dat deze eeuw zes keer de landstitel pakte en vorig seizoen tweede werd, was in eigen huis met 3-0 te sterk voor Akademija Pandev uit Noord-Macedonië. Vorige week was de heenwedstrijd met dezelfde cijfers gewonnen.

De wedstrijden tussen FC Utrecht en Zrinjski zijn op 25 juli en 1 augustus. De ploeg van de nieuwe trainer John van den Brom speelt volgende week donderdag eerst thuis en reist een week later dus af naar Bosnië.

Bij winst moet FC Utrecht nog twee voorrondes overleven om de Europa League te halen. In 2010 speelden de Domstedelingen voor het laatst in de poulefase van het tweede Europese clubtoernooi.

AZ speelt tegen BK Häcken

Drie dagen na de return tegen Zrinjski staat voor FC Utrecht het eerste duel van het nieuwe Eredivisie-seizoen op het programma. Op zondag 4 augustus gaat de ploeg van Van den Brom om 16.45 uur op bezoek bij ADO Den Haag.

Overigens is FC Utrecht niet de enige Nederlandse club die instroomt in de tweede voorronde van de Europa League. AZ staat tegenover BK Häcken, dat momenteel vierde staat in de Zweedse competitie. Feyenoord begint in de derde voorronde en weet de tegenstander nog niet.