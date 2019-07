Hertha BSC heeft donderdag het Nederlandse talent Daishawn Redan vastgelegd. De achttienjarige aanvaller komt over van Chelsea, waar hij in de Onder 23-ploeg speelde.

"Daishawn is snel en sterk, precies wat we zochten. Hij heeft heel veel potentie", zegt Hertha-directeur Michael Preetz over Redan, die eerder in de jeugdopleiding van Ajax speelde.

De jonge aanvaller gaat bij Hertha meetrainen met het eerste elftal en speelt zijn wedstrijden in eerste instantie bij het Onder 23-elftal van de club die vorig seizoen elfde werd in de Bundesliga.

Redan verruilde de jeugdopleiding van Ajax twee jaar geleden voor die van Chelsea. In diverse jeugdelftallen van de Engelse topclub kwam hij tot 63 wedstrijden en 32 doelpunten.

Vorig jaar werd Redan als aanvoerder Europees kampioen met Nederland onder 17. Momenteel komt hij uit voor Oranje onder 19, waarvoor hij in elf interlands negen keer scoorde.

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat Hertha een Nederlands talent wegplukt bij een Engelse topclub. Ruim een jaar geleden kwam aanvaller Javairô Dilrosun over van Manchester City. Ook Karim Rekik staat onder contract in Berlijn.