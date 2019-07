De Engelse aanvaller Daniel Sturridge heeft donderdag een flinke boete en een schorsing van twee weken gekregen vanwege het overtreden van de regels met betrekking tot het wedden op voetbal.

De FA legde elf aanklachten tegen Sturridge neer bij de commissie die de overtredingen moest beoordelen. Hij zou familie en vrienden informatie hebben verstrekt over een mogelijke transfer naar Sevilla en ze hebben aangezet daarop in te zetten.

De commissie vond alleen de aanklachten waarin Sturridge zijn broer Leon over zijn mogelijke overgang naar de Spaanse club in januari 2018 had geïnformeerd en tot gokken had aangezet bewezen. Opvallend genoeg ging die transfer nooit door en bleef Sturridge bij Liverpool.

De FA klaagde Sturridge desondanks aan. De ingeschakelde commissie geeft hem nu een boete van 83.000 euro en een schorsing van zes weken, waarvan vier weken voorwaardelijk, waardoor hij tot het einde van deze maand geen officiële wedstrijd mag spelen.

De FA vindt de sancties te laag en gaat in beroep. Tot grote teleurstelling van Sturridge, die met een verklaring naar buiten kwam. "Ik ben blij dat negen van de elf aanklachten zijn afgewezen en dat het panel me een eerlijke en geloofwaardige getuige vond. De zaak is zeven dagen lang behandeld door een gerenommeerd panel dat een weloverwogen beslissing heeft genomen. Heel jammer dat de FA in beroep gaat", zegt hij.

Sturridge op dit moment clubloos

Sturridge is op dit moment clubloos. Hij beschikte bij Liverpool over een aflopend contract en de Engelse topclub besloot aan het einde van het vorige seizoen afscheid te nemen van hem.

De linkspoot kwam sinds de zomer van 2013 uit voor Liverpool. Hij droeg in totaal 160 keer (68 doelpunten) het shirt van 'The Reds', waarmee hij afgelopen seizoen de Champions League won (hij bleef in de finale op de bank zitten).

Sturridge kwam in het verleden ook uit voor Manchester City (2006-2009), Chelsea (2009-2012), Bolton Wanderers (2011, op huurbasis) en West Bromwich Albion (2018, op huurbasis).

De 26-voudig international kwam onlangs ook al in het nieuws omdat er in zijn huis in Hollywood was ingebroken. Hij smeekte de daders in een filmpje op sociale media om zijn hond terug te brengen en een dag later werd hij ook herenigd met het dier.