Matthijs de Ligt kan weinig met een aantal negatieve berichten die hij deze zomer heeft gelezen over zijn overstap naar Juventus. Volgens de verdediger bood 'De Oude Dame' hem, van alle geïnteresseerde clubs, sportief het beste plaatje.

Ajax bevestigde donderdag dat De Ligt voor 75 miljoen euro naar Juventus vertrekt, maar de kampioen van Italië was niet de enige gegadigde voor de handtekening van de Oranje-international. Ook Paris Saint-Germain zou concreet zijn geweest voor De Ligt, die echter voor Juventus koos.

"Het was een moeilijke keuze, want ik had verschillende opties", bevestigt De Ligt donderdag in gesprek met Ajax TV. "Hoeveel denk je te gaan spelen, hoeveel vertrouwen heeft de club in mij? Dat zijn wel belangrijke dingen. Bij Juventus gaven ze duidelijk aan dat ze voor mij een mooie toekomst weggelegd zagen en dat ze dachten dat ze me op bepaalde vlakken kunnen verbeteren."

"Van jongs af aan ben ik al gefascineerd door de Italiaanse manier van verdedigen", vervolgt De Ligt. "Veel van mijn voorbeelden van vroeger zijn ook Italianen, zoals Paolo Maldini, Alessandro Nesta en Paolo Cannavaro. Ik kan er nog meer noemen, maar die namen komen vaak wel naar boven. Ik ben verliefd geraakt op de Italiaanse manier van verdedigen."

Matthijs de Ligt onderging woensdag al de medische keuring. (Foto: Juventus)

De Ligt verbaast zich over berichten in media

In binnen- en buitenlandse media verschenen de laatste tijd meerdere geruchten over de toekomst van De Ligt. Zo zou hij puur vanwege het financiële plaatje voor Juventus hebben gekozen en werd hij uitgemaakt voor geldwolf. De voormalige aanvoerder van Ajax heeft veel van die berichten zelf ook langs zien komen.

"Het is heel makkelijk om te zeggen dat het me niks doet, maar je gaat er toch over nadenken", bekent De Ligt. "Bij sommige berichten dacht ik wel van: dat hoeft niet per se. Er zijn ook wel wat tegenstrijdige berichten in de media verschenen, maar ik heb bewust niks gezegd tijdens mijn vakantie."

Dat de zeventienvoudig Oranje-international Ajax deze zomer zou verlaten, stond wel al min of meer vast. De Ligt kreeg tijdens het afgelopen seizoen, waarin hij met Ajax de dubbel pakte en de halve finales van de Champions League bereikte, al het gevoel dat hij toe is aan een stap hogerop.

"Het is nergens zoals bij Ajax en ik zal het heel erg missen, maar op een gegeven moment moet je uit je comfortzone stappen om hogerop te komen. Ik denk dat dit daar het goede moment voor is. Ik wilde pas weg bij het winnen van de titel of de beker, dus ik ben heel blij dat dat gelukt is."