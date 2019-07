Willem II is donderdag Daniel Crowley kwijtgeraakt. De 21-jarige Engelse middenvelder tekent een contract voor twee jaar bij Birmingham City, dat uitkomt in het Championship.

Crowley speelde de afgelopen drie seizoenen voor Willem II. Hij kwam in zijn eerste seizoen niet veel aan spelen toe en werd daarom een half jaar verhuurd aan SC Cambuur, maar speelde daarna 52 wedstrijden (zes doelpunten) voor de Tilburgers.

De spelmaker beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak in bij Willem II. Hij miste geen competitiewedstrijd, maar werd wel verrassend door trainer Adrie Koster gepasseerd in de verloren bekerfinale tegen Ajax (0-4).

Crowley keert door de transfer naar Birmingham City terug naar zijn roots. Hij groeide in het nabijgelegen Coventry op en doorliep de jeugdopleiding van Birmingham City’s rivaal en stadsgenoot Aston Villa.

De voormalig jeugdinternational werd op zijn vijftiende ingelijfd door Arsenal. Hij maakte echter nooit zijn debuut in het eerste elftal van de Engelse topclub en werd uitgeleend aan Barnsley, Oxford United en Go Ahead Eagles.

Ariel Harush. (Foto: Pro Shots)

Sparta versterkt zich met Israëlische doelman

Sparta Rotterdam versterkte zich met Ariel Harush. De 31-jarige Israëlische doelman komt transfervrij over van Hapoel Beer Sheva en zet zijn handtekening onder een contract voor één jaar op Het Kasteel.

Harush is de eerste doelman van de Israëlische nationale ploeg. De negentienvoudig international was in het verleden naast Hapoel Beer Sheva actief bij Beitar Jeruzalem, Maccabi Netanya, Hapoel Tel Aviv en Anarthosis Famagusta.

"We waren op zoek naar een extra keeper, die de concurrentiestrijd aan kan gaan met Tim Coremans’, vertelt technisch directeur Henk van Stee op de site van Sparta.

"Met het vastleggen van Ariel halen we een goede en ervaren doelman binnen, die al enkele jaren de eerste keus is bij zijn nationale ploeg. We wilden hem graag aan de selectie toevoegen en zijn blij dat hij bij hier tekent."

Sparta, dat in het voorbije seizoen via de play-offs promoveerde naar de Eredivisie, had zijn pijlen in eerste instantie gericht op Robbin Ruiter en Kostas Lamprou, maar zij kozen voor respectievelijk PSV en Vitesse.