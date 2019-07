Feyenoord-trainer Jaap Stam is een stuk wijzer geworden van de pijnlijke oefennederlaag van woensdagavond tegen Panathinaikos (0-3). De coach baalt vooral van de manier waarop zijn ploeg verdedigde in De Kuip.

"Het is altijd vervelend als je een wedstrijd verliest, maar er zijn wel dingen duidelijk geworden waar we op moeten letten. Vooral van de tegendoelpunten kunnen we heel veel leren", zei de woensdag 47 jaar geworden Stam na de wedstrijd tegen Veronica.

Feyenoord stond al na ruim twintig minuten op een 0-2-achterstand voor eigen publiek, waarna Nikos Vergos de marge twintig minuten voor tijd nog naar drie vergrootte. De Rotterdammers bleken vooral in de omschakeling erg kwetsbaar tegen de Grieken.

"Als je domineert op de helft van de tegenstander, dan moet je ook adequaat handelen op de momenten in de omschakeling en niet ruimte weggeven zodat zij kunnen scoren", benadrukte Stam. "Dat deden we een paar keer niet goed en dan krijg je doelpunten om de oren."

Feyenoord verloor in eigen huis met 0-3 van Panathinaikos. (Foto: Pro Shots)

Stam verwacht dat Berghuis blijft

Toch is Stam niet alleen maar negatief gestemd na de tweede oefennederlaag van deze voorbereiding. De voormalige coach van Reading en PEC Zwolle, die aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord begint, vond zijn ploeg in offensief opzicht prima voor de dag komen.

"We moeten niet vergeten dat we veel kansen hebben gecreëerd. Het is jammer dat we die niet af hebben gemaakt, maar ik heb ook genoeg goede dingen gezien. Het gaat erom dat we straks winnen als de competitie begint."

Het is nog de vraag of Stam in het eerste competitieduel met Sparta Rotterdam op 4 augustus over Steven Berghuis kan beschikken. De aanvaller staat in de concrete belangstelling van PSV, al wil Feyenoord hem niet laten gaan. "Ik heb het al heel vaak gezegd, maar Berghuis heeft nog een tweejarig contract. Daarom ga ik ervan uit dat hij blijft", aldus Stam.