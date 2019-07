Wout Weghorst heeft het enorm naar zijn zin bij VfL Wolfsburg en hoopt zich komend seizoen in de EK-selectie van Oranje te spelen. Ploeggenoot Jeffrey Bruma sluit een terugkeer naar de Eredivisie voorlopig uit.

Met zeventien treffers in zijn eerste seizoen voor Wolfsburg, dat zesde werd in de Bundesliga, kan Weghorst terugkijken op een geslaagd jaar. "Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Het land, het team, de Duitse cultuur; ik ben prima op mijn plek hier", vertelde de 26-jarige spits, die zijn contract onlangs met een jaar verlengde tot medio 2023.

"En ik ben heel tevreden over vorig seizoen. Alle doelstellingen als individu en met het team hebben we gehaald", zei de spits woensdagavond in Eindhoven, waar Wolfsburg in een oefenduel met 0-2 te sterk was voor PSV.

"Maar het kan altijd beter. Aan het eind van de voorbereiding ga ik altijd met mijn zaakwaarnemer zitten en dan stellen we een lijst met doelstellingen op. Dat gaan we nu ook weer doen en het aantal doelpunten zal daar natuurlijk ook weer tussen staan."

'Ik wil heel graag naar het EK'

Een andere doelstelling die Weghorst en zijn zaakwaarnemer op papier gaan zetten, zal een plek in de EK-selectie van Oranje zijn. De oud-spits van FC Emmen, Heracles Almelo en AZ heeft drie interlands achter zijn naam staan, maar behoorde in juni niet tot de 23-koppige selectie voor de finaleronde van de Nations League.

Weghorst zat nog wel in de voorselectie en trainde vijf dagen mee. Maar toen Oranje naar Portugal vertrok, kreeg hij van bondscoach Ronald Koeman te horen dat Luuk de Jong de voorkeur kreeg als reservespits achter Memphis Depay.

"Dat was teleurstellend. Maar bij het gesprek dat ik heb gehad, kreeg ik wel het gevoel dat ik op de goede weg ben en dat ik vooral mijn prestaties bij Wolfsburg voort moet zetten", zei de 1,97 meter lange spits. "Het EK van volgend jaar is dit seizoen mijn einddoel, daar wil ik heel graag bij zijn."

Jeffrey Bruma speelde tegen PSV de tweede helft mee bij VfL Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

Bruma wil na voorbereiding beslissen over toekomst

Voor zijn ploeggenoot en 25-voudig international Bruma lijkt deelname aan het EK ver weg. De 27-jarige verdediger speelde zijn laatste interland in 2016 en is bij Wolfsburg nooit onomstreden basisspeler geweest. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Schalke 04.

"Ik heb nog twee jaar een contract bij Wolfsburg en wil hier voor mijn kans gaan", zei Bruma, die in het oefenduel met PSV na rust als invaller in het veld kwam. "Zolang ik niet van de trainer of de directeur hoor dat ik weg mag, verandert daar niets aan."

Zijn naam duikt regelmatig op in transfergeruchten in de media. "Dat hoort er een beetje bij tegenwoordig. Ik lees zelf heel weinig, eerlijk gezegd. Ik ben van plan om hier de voorbereiding te draaien. We zitten in de tweede week nu en trainen op zijn Duits, vol gas."

"Aan het eind van de voorbereiding zie ik wel hoe ik ervoor sta. Voor een terugkeer naar de Eredivisie is het nu nog te vroeg", aldus de oud-speler van PSV. "Zeg nooit nooit, maar een terugkeer zou ik nu nog even willen uitstellen."

De Bundesliga begint voor Wolfsburg pas op 17 augustus met een thuiswedstrijd tegen 1.FC Köln. Vijf dagen eerder speelt de ploeg van Weghorst en Bruma in de DFB-Pokal tegen Hallescher FC, dat uitkomt in de Dritte Liga.

