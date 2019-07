Matthijs de Ligt mag zich door zijn transfer van Ajax naar Juventus een van de duurste verdedigers ooit noemen. Alleen voor landgenoot Virgil van Dijk en de Fransman Lucas Hernández werd in het verleden meer geld betaald.

De negentienjarige De Ligt onderging woensdag al zijn medische keuring, waarna de langverwachte transfer donderdag werd afgerond. Ajax ontvangt in totaal 75 miljoen euro voor de verdediger, die nog tot medio 2021 onder contract stond in Amsterdam.

Dat is 10 miljoen euro minder dan het bedrag dat Liverpool in januari 2018 op tafel legde om Virgil van Dijk los te weken bij Southampton. De ploeggenoot van De Ligt bij het Nederlands elftal is met een transfersom van 85 miljoen euro nog steeds de duurste verdediger ooit.

Ook Hernández leverde meer geld op dan de aanvoerder van Ajax. Bayern München had 80 miljoen euro over om de verdediger van Atlético Madrid over te nemen. De regerend kampioen in Duitsland verbrak zo het eigen transferrecord.

Matthijs de Ligt onderging woensdag al de medische keuring. (Foto: Getty Images)

De Ligt ook op twee na duurste tiener ooit

De Ligt houdt in het rijtje van duurste verdedigers ooit wel enkele topaankopen van Manchester City achter zich. Zowel Aymeric Laporte (65 miljoen euro), Benjamin Mendy (circa 57 miljoen euro) als John Stones (circa 56 miljoen euro) was goedkoper dan de zeventienvoudig international van Oranje.

De Ligt is ook de op twee na duurste tiener aller tijden. Alleen voor aanvallers Kylian Mbappé (135 miljoen euro van AS Monaco naar Paris Saint-Germain) en João Félix (126 miljoen euro van Benfica naar Atlético Madrid) werd meer geld betaald.

In het rijtje met duurste Nederlanders ooit bezet De Ligt voorlopig de gedeeld tweede plek achter Van Dijk. Zijn voormalige ploeggenoot Frenkie de Jong maakte deze zomer voor 75 miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Barcelona, maar dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 86 miljoen euro.