Marc Overmars is opgelucht dat de transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus eindelijk is afgerond. De directeur voetbalzaken had gehoopt dat het onvermijdelijke vertrek van de Ajax-aanvoerder eerder beklonken zou zijn en gaat daarom met andere spelers deadlines voor het restant van de transferzomer opstellen.

"Het heeft gewoon veel te lang geduurd", zegt Overmars donderdag in De Telegraaf over de transferperikelen rondom De Ligt. "Het bleef maar elke dag doorgaan in de media. Daar word je een beetje moe van. Daarom ben ik blij dat het is afgerond."

De negentienjarige De Ligt werd de laatste maanden in verband gebracht met diverse buitenlandse topclubs, maar de verdediger koos uiteindelijk voor Juventus. De Oranje-international onderging woensdag de medische keuring in Turijn en de clubs bereikten donderdag overeenstemming over een transfersom van 75 miljoen euro.

Volgens Overmars had De Ligt, die nog tot medio 2021 onder contract stond bij Ajax, nog meer kunnen opleveren. "We hebben vorig jaar de afspraak met Matthijs gemaakt dat we zouden meewerken en er een marktconforme prijs aan zouden hangen", vertelt de voormalige aanvaller.

"Niet de hoofdprijs, maar ook niet de onderkant. De prijs van Matthijs had in de huidige markt nog iets hoger kunnen uitkomen, maar daar gaat het niet om. Matthijs is vorig seizoen gewoon heel belangrijk geweest voor Ajax en dat als aanvoerder. Dat geeft kippenvel."

Marc Overmars staat in Oostenrijk de Nederlandse media te woord. (Foto: Pro Shots)

Overmars wil duidelijkheid over transfers

Met het vertrek van De Ligt naar Juventus en de al eerder beklonken transfer van Frenkie de Jong naar FC Barcelona is Ajax twee belangrijke krachten kwijt. Daar blijft het mogelijk niet bij, want ook spelers als Hakim Ziyech en David Neres worden in verband gebracht met een transfer naar het buitenland.

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt op 27 juli al de eerste officiële wedstrijd van het seizoen (tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal) en begint in augustus aan het tweeluik in de derde voorronde van de Champions League. Overmars realiseert zich dan ook dat het van belang is dat de selectie zo veel mogelijk intact blijft.

"Het is best moeilijk om een bepaald beleid te maken als je niet weet wat er allemaal gaat gebeuren", benadrukt hij. "Daarom wil ik duidelijkheid creëren. Voor een bepaalde datum wil ik een afspraak hebben. Anders kunnen we niet meer meewerken. Als je dat als club niet doet, zit je niet in de bestuurdersstoel, maar op de zesde rij."

Ajax is op dit moment nog op trainingskamp in Oostenrijk, waar de club donderdag een oefenduel met Watford speelt. De Amsterdammers oefenen maandag nog tegen de Griekse clubs OFI FC (14.00 uur) en Panathinaikos (19.00 uur). De landskampioen begint het Eredivisie-seizoen op 3 augustus met een uitwedstrijd tegen Vitesse.