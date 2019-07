Verdediger Nick Viergever hoopt dat PSV snel lering trekt uit de oefennederlaag van woensdag tegen VfL Wolfsburg (0-2). Het positiespel van de ploeg uit Eindhoven moet dinsdag beter, als het nieuwe seizoen begint met een wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen FC Basel.

Na het vertrek van aanvoerder, topscorer en aanspeelpunt Luuk de Jong naar Sevilla lijkt PSV nog zoekende naar de juiste speelwijze. "Natuurlijk was Luuk een persoonlijkheid voorin. Maar ja, hij is weg. Het heeft geen zin om daar over te praten", zei Viergever woensdagavond.

Donyell Malen speelde tegen Wolfsburg als centrumspits en met Steven Bergwijn en de van RB Leipzig overgekomen Bruma had hij twee aanvallers naast zich die eveneens snel en behendig zijn.

"We gaan het dit seizoen gewoon anders invullen. Nu hebben we veel snelheid en creativiteit voorin. Ze kunnen allemaal een man passeren", omschreef Viergever het nieuwe aanvalstrio, dat na rust nog werd aangevuld met de eveneens snelle en behendige invaller Hirving Lozano.

"Het gaat er om dat je ze op het juiste deel van het veld aan de bal krijgt, met goed positiespel", zei Viergever. "Dat is iets wat beter moet. We moeten niet te statisch spelen, je moet de bal willen hebben. Er moet meer durf zijn, zodat we er doorheen kunnen spelen."

Hirving Lozano in actie tegen Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

'Eerste helft ondermaats, na rust stuk beter'

Al die zaken liet PSV tegen Wolfsburg zeker in de eerste helft nauwelijks zien. In de generale repetitie voor het duel met Basel kwamen de Eindhovenaren voor rust met 0-2 achter. In de tweede helft speelde PSV een stuk beter. Enkele aardige kansen werden niet benut en Duitse verdedigers smoorden ten koste van gele kaarten een paar gevaarlijke uitbraken in de kiem.

Daar moet bij worden aangetekend dat Wolfsburg zijn complete elftal wisselde in de rust. De Duitsers zitten nog erg vroeg in de voorbereiding en spelen hun eerste duel in de Bundesliga pas over een maand.

"Ja, dat is zo, maar wij moet naar onszelf kijken", zei Viergever. "We deden het na rust een stuk beter. De eerste helft was ondermaats. We weten nu wat er beter moet."

Viergever ziet heel veel potentie bij PSV

De 29-jarige verdediger benadrukte dat PSV snel moet leren van de eerste helft tegen Wolfsburg. "Het gaat om een stukje bereidheid, duels winnen en weten wat er gevraagd wordt aan de bal. Het frivole moet eruit, het gaat om de knikkers volgende week."

"Er zit heel veel potentie in deze groep, laat dat duidelijk zijn. Maar je moet wel weten wat er gevraagd wordt op dit niveau."

PSV tegen Basel begint dinsdag om 20.00 uur. Een week later is op hetzelfde tijdstip de aftrap van de return. Tussendoor speelt PSV nog op zaterdag 27 juli om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax.