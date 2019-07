Zes dagen voor de start van het nieuwe seizoen wilde PSV-trainer Mark van Bommel niet te zwaar tillen aan de 0-2-oefennederlaag tegen VfL Wolfsburg. Hij denkt dat zijn team klaar is voor het tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

"De uitslag maakt me niet veel uit, het gaat mij om de ontwikkeling van het team en de ontwikkeling van de spelers", zei Van Bommel woensdag na de oefennederlaag in de generale repetitie voor FC Basel.

PSV stond halverwege al met 0-2 achter tegen de Bundesliga-club, die in de rust het complete elftal wisselde. De Eindhovenaren deden het in de tweede helft een stuk beter tegen de B-keus van Wolfsburg, maar ondanks enkele kansen werd er niet gescoord.

"De tegentreffers ontstaan door details. De eerste is een vrije trap die erin vliegt, de tweede komt door balverlies van ons. Dat zijn dingen die te voorkomen zijn, het zou erger zijn als we helemaal ondersteboven waren gespeeld", bleef Van Bommel positief.

Over de ontwikkeling van zijn team in de voorbereiding was Van Bommel tevreden, al ziet hij nog ruimte voor verbetering. "Dat het niet helemaal perfect is, dat is logisch. Van een aantal spelers is het de eerste keer dat ze in dit stadion spelen."

"Voor een aantal andere jongens was dit de eerste oefenwedstrijd waarin ze negentig minuten speelden. Daardoor was het een lastige voorbereiding, maar ik heb in de tweede helft goede dingen gezien. We creëerden een aantal kansen en hebben weinig weggegeven."

'Natuurlijk is PSV klaar voor Basel'

PSV sloot de voorbereiding af met slechts één zege: 3-0 tegen Aris Saloniki. Er werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen FC Sion en met 2-3 verloren van OGC Nice. Toch heeft Van Bommel het gevoel dat zijn ploeg klaar is voor de confrontaties met FC Basel. "Natuurlijk zijn we dat. Dat moeten we ook zijn."

PSV nam deze zomer afscheid van basisspelers Daniel Schwaab, Angeliño en Luuk de Jong. Tegen Wolfsburg stonden de aanwinsten Bruma en Toni Lato (die na een zwak optreden in de rust werd gewisseld) in de basis, net als de van een verhuurperiode teruggekeerde Derrick Luckassen en Sam Lammers.

"Het zou zomaar kunnen dat we dinsdag met hetzelfde elftal tegen Basel beginnen. En misschien komen er nog wel nieuwe spelers bij", leek Van Bommel te doelen op Feyenoorder Steven Berghuis. "Het is inderdaad bekend dat we geïnteresseerd zijn."

"Ik verwacht niet dat er voor die tijd nog spelers vertrekken", doelde Van Bommel op met name Hirving Lozano. De aanvaller viel tegen Wolfsburg in, nadat hij in de zomer lange tijd met een knieblessure kampte.

Aan het einde van de wedstrijd raakte Lozano wederom geblesseerd. Hij liep een snee in zijn been op, die vermoedelijk geen probleem vormt voor het heenduel met FC Basel, dinsdag om 20.00 uur in het Philips Stadion.