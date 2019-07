PSV heeft woensdag een slechte generale repetitie beleefd voor het twee luik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren verloren in eigen huis met 0-2 van VfL Wolfsburg. Feyenoord ging op eigen veld hard met 0-3 onderuit tegen Panathinaikos.

PSV tankte door de nederlaag tegen Wolfsburg weinig vertrouwen voor de heenwedstrijd van dinsdag thuis tegen FC Basel. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

Het zwak spelende PSV stond bij rust al met 0-2 achter door doelpunten van Maximilian Arnold (vrije trap) en William (kopbal). De ploeg van trainer Mark van Bommel kwam maar tot één grote kans, maar Denzel Dumfries stuitte op de voeten van Wolfsburg-keeper Pavao Pervan.

Bij PSV stonden vier nieuwe spelers in de basis: Toni Lato, Bruma en de van verhuurperiodes teruggekeerde Derrick Luckassen en Sam Lammers. Kort voor de aftrap presenteerde de Brabanders bovendien Olivier Boscagli als nieuwste aanwinst.

Tegen tweede keus Wolfsburg speelt PSV beter

Met name Lato speelde zeer ongelukkig en werd halverwege vervangen door Michal Sadílek. Wolfsburg wisselde het hele elftal, waardoor ook Wout Weghorst in de kleedkamer achterbleef en Jeffrey Bruma in de tweede helft speeltijd kreeg.

Tegen de tweede keus van Wolfsburg speelde PSV wat sterker. Ondanks aardige kansen voor Steven Bergwijn, Donyell Malen en invaller Hirving Lozano werd er niet meer gescoord.

Met de verliespartij tegen de Bundesliga-club sluit PSV een moeizame voorbereiding af. Eerder kwam de equipe van Van Bommel niet verder dan 0-0 tegen FC Sion, werd er met 2-3 verloren van OGC Nice en kon er alleen gewonnen worden van Aris Saloniki (3-0).

De bij PSV teruggekeerde Ibrahim Afellay bleef de hele wedstrijd op de bank. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord kent ook teleurstellende avond

Feyenoord kende net als PSV een uiterst teleurstellende avond. De Rotterdammers leden voor eigen publiek op de verjaardag van de nieuwe trainer Jaap Stam (47) een pijnlijke nederlaag tegen Panathinaikos: 0-3.

Het lichtzinnig verdedigende Feyenoord keek eveneens halverwege al tegen een 0-2-achterstand aan door doelpunten van Federico Macheda (intikker) en Giannis Bouzoukis (kopbal), waarna het na rust alleen maar erger werd door een treffer van Nikolaos Vergos (intikker).

Bij Feyenoord had Steven Berghuis een basisplaats. De aanvaller staat in de concrete belangstelling van PSV en zou zelf niet onwelwillend staan tegenover een transfer, maar hij mag vooralsnog niet vertrekken uit De Kuip.

Teleurstelling bij de spelers van Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Van aanwinsten alleen Kelly in actie

Van de aanwinsten kwam alleen Liam Kelly in actie. Luciano Narsingh (op de tribune naast de bij Feyenoord revaliderende Leroy Fer) en Nick Marsman (reservebank) verschenen niet binnen de lijnen.

Het was voor Feyenoord de tweede opeenvolgende nederlaag in deze oefencampagne. De equipe van Stam was zaterdag ook al niet opgewassen tegen Red Bull Salzburg (1-3), maar won eerder wel van Darmstadt (2-1), FC Dordrecht (2-1) en Putten (0-6).

Feyenoord bereidt zich voor op de start van de competitie op 4 augustus en de derde voorronde van de Europa League een paar dagen later. De nummer drie van het voorbije seizoen in de Eredivisie oefent tot die tijd nog tegen Angers en Southampton.

Jaap Stam kreeg niet zijn gewenste verjaardagscadeau. (Foto: Pro Shots)