PSV heeft zich woensdag versterkt met Olivier Boscagli. De 21-jarige Franse verdediger komt over van OGC Nice en tekent een contract voor vier jaar tot de zomer van 2023 in het Philips Stadion.

Boscagli werd woensdag kort voor de aftrap van de oefenwedstrijd PSV-VfL Wolfsburg aan het Eindhovense publiek gepresenteerd, samen met de andere nieuwelingen die deze zomer werden aangetrokken. Dat zijn de teruggekeerde routinier Ibrahim Afellay, de Spaanse verdediger Toni Lato, de Portugese aanvaller Bruma en reservedoelman Robbin Ruiter.

PSV meldt niet hoeveel de club betaalt voor Boscagli, die bij Nice nog een eenjarige verbintenis had, maar volgens diverse Nederlandse en Franse media ligt de transfersom rond de 2 miljoen euro.

De jeugdinternational heeft 55 wedstrijden in de Ligue 1 gespeeld voor Nice, waarvoor hij in 2015 debuteerde. Hij kwam in het seizoen 2017/2018 op huurbasis uit voor Nimes in de Ligue 2.

"Olivier is een talentvolle, veelzijdige speler. En zijn leeftijd leert dat er nog volop groeipotentie aanwezig is", omschrijft technisch manager John de Jong de nieuwste aanwinst op de site van PSV.

Boscagli kijkt uit naar Europese wedstrijden

PSV nam eerder deze zomer afscheid van verdedigers Daniel Schwaab, Angeliño, Aziz Behich en Armando Obispo. Trainer Mark van Bommel noemt de komst van Boscagli dan ook "een positieve impuls".

"Met Olivier hebben we er een speler bij die op meerdere posities kan spelen. We zijn erg blij dat hij er is. Onze selectie is weer een stukje completer."

Boscagli kijkt er vooral naar uit om met PSV Europese wedstrijden te spelen. "Ik zie deze transfer als een mooie stap in mijn ontwikkeling. Bij PSV spelen we normaal gesproken altijd om de titel en Europees voetbal. Daar kijk ik erg naar uit."

PSV moet zich via de voorrondes nog wel zien te plaatsen voor de Champions League. De Brabanders spelen op dinsdag (thuis) en op 30 juli het tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van het miljoenenbal.