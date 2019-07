Atlético Madrid heeft woensdag de komst van Kieran Trippier officieel bekendgemaakt. De 28-jarige Engelse verdediger komt over van Tottenham Hotspur.

Atlético betaalt een transfersom van zo'n 22 miljoen euro voor Trippier, die een contract voor drie jaar tot de zomer van 2022 tekent in het Wanda Metropolitano.

Trippier kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor Tottenham. Hij speelde in die periode in totaal 114 officiële wedstrijden, waarin hij twee doelpunten maakte en 24 assists leverde.

De rechtsback droeg eerder het shirt van Barnsley (2010-2011), Burnley (2011-2015) en Manchester City, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2007 debuteerde in het betaald voetbal.

Met Tottenham bereikte Tripper afgelopen seizoen de finale van de Champions League, onder meer door Ajax in de halve finale te verslaan. In de eindstrijd was Liverpool met 2-0 te sterk.

Trippier kwam vooralsnog tot zestien interlands voor Engeland. Hij werd met de Engelsen vierde op het WK van vorig jaar in Rusland en maakte in de verloren halve finale tegen Kroatië (2-1) uit een vrije trap zijn enige treffer voor de 'Three Lions'.

Kieran Trippier in duel met Nicolás Tagliafico tijdens de heenwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax in halve finale van de Champions League. (Foto: Pro Shots)