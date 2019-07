Atlético Madrid heeft de komst van rechtsback Kieran Trippier officieel bekendgemaakt. De 28-jarige Engelsman komt over van Tottenham Hotspur.

Trippier ondertekende woensdag, nadat hij de medische keuring in Madrid had doorstaan, een contract voor drie seizoenen in het Wanda Metropolitano. Atlético betaalt zo'n 22 miljoen euro voor de Engelsman.

De rechtsback kwam de de afgelopen vier seizoenen uit voor Tottenham Hotspur. Eerder speelde hij voor Burnley, Barnsley en Manchester City. Bij die laatste club genoot hij zijn jeugdopleiding.

Met 'Spurs' bereikte hij afgelopen seizoen de finale van de Champions League, onder meer door Ajax in de halve finale te verslaan. In de eindstrijd was Liverpool met 2-0 te sterk.

Trippier kwam tot nu toe tot zestien interlands voor Engeland. Hij maakte deel uit van het Engelse team dat op het WK 2018 in Rusland vierde werd. In de verloren halve finale tegen Kroatië maakte hij uit een vrije trap zijn enige interlandgoal.

Kieran Trippier in duel met Nicolás Tagliafico tijdens de heenwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax in halve finale van de Champions League. (Foto: Pro Shots)