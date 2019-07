Fleetwood Town-trainer Joey Barton is aangeklaagd voor mishandeling. De enkelvoudig Engels international wordt ervan verdacht Barnsley-trainer Daniel Stendel letsel te hebben toegebracht, zo meldt de politie van South Yorkshire woensdag.

Stendel zou bij het incident, dat plaatsvond na de League One-wedstrijd op 13 april tussen Fleetwood en Barnsley, verwondingen aan zijn hoofd hebben opgelopen.

De 36-jarige Barton kan zijn taken als manager van Fleetwood voorlopig nog voortzetten, omdat hij tot 9 oktober op borgtocht is vrijgesteld.

De voormalig middenvelder van onder meer Manchester City en Newcastle United, ontkende in eerste instantie betrokken te zijn bij het incident in de spelerstunnel van het Oakwell Stadium en deed zijn beklag bij de Engelse voetbalbond (FA) en de Football League.

Barnsley meldde zich ook bij de twee bonden en diende een formele klacht in over het gedrag van Barton. Het onderzoek van de FA en de Football League loopt nog en ook zij kunnen Barton een straf opleggen.

Joey Barton tijdens zijn enige interland in februari 2007 tegen Spanje. (Foto: Pro Shots)

Barton vaker in opspraak

Het is zeker niet de eerste keer dat Barton in opspraak is geraakt vanwege zijn gedrag. Zo kreeg hij in 2008 als speler van Newcastle United zelfs een gevangenisstraf van ruim twee maanden opgelegd vanwege een geweldincident in het centrum van Liverpool.

Als speler van Manchester City kreeg Barton in 2007 een voorwaardelijke celstraf omdat hij teamgenoot Ousmane Dabo had aangevallen. Ook drukte hij bij een uit de hand gelopen kerstborrel bij City een sigaar uit in het oog van jeugdspeler Jamie Tandy.

In april 2017 werd Barton voor anderhalf jaar geschorst wegens het gokken op voetbalwedstrijden. Die straf werd later met vijf maanden teruggebracht, maar als voetballer kwam hij niet meer aan de bak.

Fleetwood Town is de eerste club van Barton als trainer. Het nieuwe seizoen begint voor Fleetwood op 3 augustus met een uitwedstrijd bij Peterborough.