Algemeen directeur Jan de Jong vertrekt na anderhalf jaar bij Feyenoord. Volgens de Rotterdamse club is een verschil van inzicht de reden dat beide partijen uit elkaar gaan.

"Feyenoord staat voor een aantal belangrijke beslissingen aangaande de toekomst van de club", aldus De Jong, die later deze maand vertrekt, woensdag op de site van Feyenoord.

"In een aantal van die te nemen beslissingen kan ik mij niet vinden. Dat gebeurt vaker in de grotemensenwereld en zeker in het voetbal. Daar moet je ook niet te moeilijk over doen."

De Jong kwam eind 2017 in dienst bij Feyenoord, waar hij de opvolger werd van Eric Gudde, die naar de KNVB vertrok. Met De Jong als algemeen directeur won Feyenoord in het seizoen 2017/2018 de KNVB-beker en een seizoen later de Johan Cruijff Schaal.

Het vertrek van De Jong komt op een verrassend moment, al kreeg hij wel wat kritiek. De 52-jarige bestuurder hield zich recent vooral bezig met het nieuwe stadion en de transfers van Feyenoord.

Jan de Jong en Martin van Geel. (Foto: Pro Shots)

De Jong tweede bestuurder in een korte tijd die vertrekt

De Jong is de tweede bestuurder binnen een half jaar die vertrekt bij Feyenoord. In maart verliet technisch directeur Martin van Geel de Rotterdammers na een periode van acht seizoenen. Hij ging aan de slag bij Willem II en werd opgevolgd door Sjaak Troost.

Ook trainer Giovanni van Bronckhorst ging na afgelopen seizoen weg bij Feyenoord. Hij besloot om zijn aflopende contract niet te verlengen en werd opgevolgd door Jaap Stam, die overkwam van PEC Zwolle.

Feyenoord heeft nog geen opvolger voor De Jong aangesteld. "We verwachten deze op redelijke termijn te kunnen vinden, maar daarover valt nu uiteraard nog niks te zeggen", aldus Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen.

Later op woensdag (20.00 uur) speelt Feyenoord een oefenwedstrijd tegen het Griekse Panathinaikos. De ploeg van Stam oefent ook nog tegen het Franse Angers (24 juli) en Premier League-club Southampton (28 juli), alvorens het op 4 augustus aan de competitie start met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.