De voormalige Belgische bondscoach Robert Waseige is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De oud-trainer lag al in het ziekenhuis met hart- en nierproblemen.

Waseige was op zowel het EK van 2000 als het WK van 2002 bondscoach van België. Op het Europees kampioenschap, dat werd gehouden in Nederland en België, strandden 'De Rode Duivels' in de groepsfase.

Op het wereldkampioenschap van twee jaar later in Japan en Zuid-Korea waren de achtste finales het eindstation. In de strijd om een kwartfinaleticket was de latere wereldkampioen Brazilië met 2-0 te sterk.

In clubverband was Waseige trainer van onder meer Winterslag, Standard Luik, Club Luik en Charleroi. Bij Sporting CP en als bondscoach van Algerije beleefde hij twee kortstondige buitenlandse avonturen.

Waseige, die in 1985, 1994 en 1995 tot coach van het jaar werd uitgeroepen in België, zette in 2005 bij FC Brussels een punt achter zijn trainerscarrière.

Vreugde bij Robert Waseige en de Belgische selectie tijdens het gewonnen WK-duel met Rusland in 2002. (Foto: Getty Images)