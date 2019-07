Matthijs de Ligt is dinsdagavond aangekomen in Turijn. De negentienjarige verdediger rondt woensdag waarschijnlijk zijn transfer van Ajax naar Juventus af.

Juventus twitterde dinsdag een filmpje waarop te zien is hoe De Ligt met een privévliegtuig aankomt op het vliegveld in Turijn en even later uitstapt om de hand te schudden van een van de directieleden van de Italiaanse topclub.

De Ligt sprak ook de supporters alvast toe. "Hallo Bianconeri, dit is Matthijs. Ik ben heel erg blij om hier te zijn", zei hij in een korte reactie.

De Zuid-Hollander ondergaat woensdag vermoedelijk de medische keuring om daarna zijn handtekeing te zetten onder een contract voor vijf jaar tot de zomer van 2024.

Ajax en Juventus onderhandelden al een tijdje over de transfersom van De Ligt. De Amsterdammers gingen niet akkoord met een eerste bod van 50 miljoen euro en zouden alsnog de vraagprijs van om en nabij de 75 miljoen euro hebben ontvangen.

De Ligt kreeg afgelopen dagen al vrijaf

De Ligt kreeg de afgelopen dagen al vrijaf van Ajax om de laatste ontwikkelingen af te wachten. Hij hoefde daarom zaterdag niet met de selectie van trainer Erik ten Hag mee op trainingskamp naar het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel.

Ajax heeft al bijna de potentiële opvolger van De Ligt binnen. De hoofdstedelingen bereikten maandag volgens De Telegraaf en het AD een mondeling akkoord met Club Ámerica om de overgang van de Mexicaan Edson Álvarez voor zo'n 15 miljoen euro.

De Ligt is al de vijfde aanwinst Van Juventus voor komend seizoen. De kampioen van Italië versterkte zich eerder met reservedoelman Gianluigi Buffon (teruggekeerd na een jaar bij Paris Saint-Germain), verdedigers Luca Pellegrini en Merih Demiral en de middenvelders Aaron Ramsey en Adrien Rabiot.

Juventus staat sinds deze zomer onder leiding van Maurizio Sarri. De zestigjarige Italiaan is de opvolger van Massimiliano Allegri, die ondanks vijf opeenvolgende landstitels moest vertrekken omdat hij al in de kwartfinales werd uitgeschakeld in de felbegeerde Champions League door Ajax, mede door een doelpunt van De Ligt.

De Ligt is de tweede basisspeler die vertrekt bij Ajax. De regerend landskampioen en bekerwinnaar verkocht begin dit jaar Frenkie de Jong al voor 75 miljoen euro (door bonussen kan dat bedrag oplopen tot maximaal 86 miljoen euro) aan FC Barcelona.