Clarence Seedorf en Patrick Kluivert moeten stoppen als respectievelijk bondscoach en assistent-bondscoach van het Kameroens elftal. Beide Nederlanders zijn dinsdag door het bestuur van de Kameroense voetbalbond ontslagen.

Seedorf en Kluivert worden verantwoordelijk gehouden voor het missen van titelprolongatie op de Afrika Cup deze maand. Kameroen werd al in de achtste finales uitgeschakeld door een 2-3-nederlaag tegen Nigeria.

De 'Ontembare Leeuwen' slaagden er ook niet in om te overtuigen in de groepsfase. Er werd nog wel begonnen met een 2-0-zege op Guinee-Bissau, maar daarna werd er tot twee keer toe teleurstellend met 0-0 gelijkgespeeld tegen Ghana en Benin.

De Kameroense Minister van Sport Narcisse Mouelle Kombi zinspeelde maandag al op een vertrek van Seedorf. "Het is de vraag of Seedorf aanblijft als hoofd van onze nationale selectie. De uitschakeling op de Afrika Cup was te danken aan de onbekwaamheid van de trainer", zei hij tegen het nationale tv-station CRTV.

Seedorf zelf weigerde na de voortijdige exit op de Afrika Cup te speculeren over zijn toekomst. "Ik heb van elke minuut genoten sinds ik met deze selectie aan het werk ben. Ik houd ervan in Afrika te zijn. Wat de toekomst brengt, zien we vanzelf wel."

Clarence Seedorf en Patrick Kluivert vorig jaar bij hun presentatie als bondscoach en assistent-bondscoach van Kameroen. (Foto: Pro Shots)

Seedorf en Kluivert pas elf maanden in dienst

Seedorf en Kluivert, oud-ploeggenoten van elkaar bij Ajax en het Nederlands elftal, waren pas elf maanden in dienst van de Kameroense voetbalbond. Ze tekenden beiden vorig jaar augustus nog een contract voor vier jaar, maar dat werd dus dinsdag verscheurd.

Vooralsnog kent Seedorf geen al te gelukkige trainerscarrière. Hij was bij AC Milan (vijf maanden), Shenzhen Xiangxue (vijf maanden) en Deportivo La Coruña (vier maanden) niet langer dan een half jaar werkzaam.

Kluivert was in het verleden technisch directeur van Paris Saint-Germain, bondscoach van Curaçao, assistent van Louis van Gaal bij Oranje en in verschillende functies werkzaam bij FC Twente en NEC.

Bij Kameroen was André Onana de doelman op de Afrika Cup. De Ajacied stelde zich onder Seedorf en Kluivert weer beschikbaar, nadat hij tijdelijk afscheid had genomen als international omdat hij niet kon opschieten met voorganger Hugo Broos.