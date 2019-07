Kostas Lamprou vervolgt zijn loopbaan bij Vitesse. De 27-jarige Griekse doelman tekende dinsdag een contract voor één seizoen in de GelreDome.

Lamprou komt transfervrij over van Ajax, waar zijn tweejarige verbintenis deze zomer afliep. Hij moest het in Amsterdam doen met een rol op het tweede plan en kwam slechts zeven keer uit voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

"Ik heb veel zin in mijn nieuwe avontuur bij Vitesse", aldus Lamprou op de site van Vitesse. "Ik weet dat ik het niveau aankan, dus ik ga vol goede moed de strijd aan met de andere doelmannen."

Bij Vitesse gaat Lamprou onder de lat concurreren met Remko Pasveer en Jeroen Houwen. Pasveer loste aan het einde van het vorige seizoen de van Chelsea gehuurde Eduardo af als eerste doelman.

Technisch directeur Mo Allach ziet in Lamprou een potentiële eerste keeper. "Kostas is een gelouterde doelman met volop ervaring in de Eredivisie. Met hem halen we een stabiele kracht in huis, die de concurrentiestrijd onder de lat mag aangaan."

Kostas Lamprou gaat bij Vitesse de concurrentiestrijd aan met Remko Pasveer. (Foto: Pro Shots)

Lamprou zevende nieuweling bij Vitesse

Lamprou heeft een rijk verleden in de Eredivisie. Hij droeg naast dat van Ajax in de afgelopen tien jaar ook het shirt van Feyenoord (2009-2015), Excelsior (2010) en Willem II (2015-2017).

De voormalig jeugdinternational is de zevende aanwinst van deze zomer voor Vitesse. Eerder legden de Gelderlanders Armando Obispo, Jay-Roy Grot, Tomas Hájek, Charly Musonda, Riechedly Bazoer en Oussama Tannane vast.

Maikel van der Werff, Alexander Büttner, Arnold Kruiswijk, Eduardo, Mohammed Dauda, Jake Clarke-Salter en Martin Ødegaard keren na de zomer niet meer terug in Arnhem.

Vitesse begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie op zaterdag 3 augustus met een thuiswedstrijd tegen regerend landskampioen en bekerwinnaar Ajax.