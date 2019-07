PSV rondt op korte termijn de transfer van Olivier Boscagli af, zo meldt het ED dinsdag. De 21-jarige Franse linksback van OGC Nice zou na het doorstaan van zijn medische keuring woensdag gepresenteerd worden bij zijn nieuwe club.

Bij PSV moet de 21-jarige Boscagli de strijd aangaan met de Spaanse linksback en leeftijdgenoot Toni Lato, die begin deze maand voor een seizoen werd gehuurd van Valencia.

Boscagli, die al zijn hele loopbaan onder contract staat bij bij Nice, kwam afgelopen seizoen tot zestien duels in de hoofdmacht van de Franse club, waar hij nog een verbintenis heeft tot medio 2021. Het is niet bekend welk bedrag er met de transfer gemoeid is.

PSV moest op zoek naar een linksback omdat Angeliño, afgelopen seizoen vaste kracht op de linkerflank in Eindhoven, werd teruggekocht door Manchester City. De kampioen van Engeland maakte gebruik van een terugkoopclausule in het contract van de 22-jarige Spanjaard.

Boscagli vijfde versterking voor PSV

Als PSV de transfer van Boscgali heeft afgerond, is de Fransman de vijfde versterking voor de Eindhovenaren. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen voegde naast Lato eerder al aanvaller Bruma, middenvelder Ibrahim Afellay en doelman Robbin Ruiter aan de selectie toe.

Daartegenover staat het vertrek van onder anderen topscorer Luuk de Jong (Sevilla) en verdediger Daniel Schwaab (teruggekeerd naar Duitsland), die vorig seizoen nog basisspelers waren bij PSV.

PSV keerde deze week terug van het trainingskamp in het Zwitserse Verbiers. De ploeg van trainer Mark van Bommel neemt het woensdag in eigen huis op tegen VfL Wolfsburg in een oefenwedstrijd, die als generale geldt voor het tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

Op 23 juli speelt PSV eerst thuis tegen FC Basel en een week later op 30 juli volgt de return in Zwitserland. De Brabanders stuiten tussendoor op 27 juli in de Johan Cruijff ArenA op Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.