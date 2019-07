FC Twente heeft zich dinsdag versterkt met Keito Nakamura en Giorgi Aburjania. FC Emmen begroette eerder op de dag met Tom Hiariej al de twaalfde nieuweling van deze zomer.

Twente huurt de 18-jarige Japanse aanvaller Nakamura voor twee seizoenen van het Japanse Gamba Osaka en de 24-jarige Georgische middenvelder Aburjania voor eveneens twee seizoenen van Sevilla. De Tukkers hebben bij beide spelers de mogelijkheid om hen daarna definitief over te nemen.

"Keito is een van de allergrootste talenten van Japan. Technisch vaardig, heeft een opmerkelijke spelintelligentie voor iemand van zijn leeftijd en kan op alle vijf aanvallende posities uit de voeten. Een fijne speler ook voor het publiek", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de site van Twente.

"Het mag een klein wonder genoemd worden dat we met onze bescheiden financiële middelen erin geslaagd zijn deze kwaliteit aan te trekken. We zijn Keito erkentelijk voor het vertrouwen dat hij in ons heeft."

Nakamura en Aburjania zijn de vijfde en zesde versterking voor het gepromoveerde FC Twente. Eerder tekenden Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg), Julio Pleguezuelo (Arsenal), Lindon Selahi (Standard Luik) en José Matos (FC Cádiz) in Enschede.

Ervaren Hiariej transfervrij naar Emmen

FC Emmen haalde de ervaren middenvelder Hiariej transfervrij binnen. Hij kwam in de Eredivisie al tot 175 duels (drie goals) namens FC Groningen en SC Cambuur en speelde sinds 2017 bij het Australische Central Coast Mariners.

"Het voelt goed om weer in Emmen te zijn. Ik kende de club, veel spelers en de trainer al", zegt Hiariej op de site van Emmen. De controleur, die volgende week 31 jaar wordt, speelde in het seizoen 2012/2013 een jaar op huurbasis in Emmen en trainde al enkele weken mee bij de Drentse Eredivisionist.

"Vanaf het begin was er meteen een klik en dan is het mooi dat de club het ook in mij ziet zitten. We gaan er samen alles aan doen om FC Emmen ook dit seizoen in de Eredivisie te houden."

Hiariej is de twaalfde nieuweling die trainer Dick Lukkien deze zomer kan verwelkomen. Eerder werden Leon Sopic, Matthias Hamrol, Marko Kolar, Jan-Niklas Beste, Desevio Payne, Ferhat Görgülü, Lorenzo Burnet, Filip Ugrinic, Stefan van der Lei, Nikolai Laursen en Shani Tarashaj al aangetrokken.

Daar staat ook het vertrek van liefst 21 spelers tegenover. Onder anderen basisspelers Kjell Scherpen (naar Ajax), Caner Cavlan (Austria Wien) en Alexander Bannink (Go Ahead Eagles) verlieten De Oude Meerdijk.

Tom Hiariej. (Foto: Pro Shots)

