FC Emmen heeft dinsdag Tom Hiariej voor één seizoen aan zich gebonden. De ervaren middenvelder is de twaalfde nieuweling van deze zomer.

"Het voelt goed om weer in Emmen te zijn. Ik kende de club, veel spelers en de trainer natuurlijk al", zegt Hiariej op de site van FC Emmen. De controleur die volgende week 31 jaar wordt, speelde in het seizoen 2012/2013 al een jaar op huurbasis in Emmen en trainde al enkele weken mee bij de Drentse Eredivisionist.

"Vanaf het begin was er meteen een klik en dan is het mooi dat de club het ook in mij ziet zitten. We gaan er samen alles aan doen om FC Emmen ook dit seizoen in de Eredivisie te houden."

Hiariej speelde 175 duels (drie goals) in de Eredivisie voor FC Groningen en SC Cambuur, waarmee hij een van de meest ervaren spelers is in de selectie van Emmen. In 2017 vertrok de rechtspoot naar Australië, waar hij twee jaar voor Central Coast Mariners speelde.

Hiariej is twaalfde aanwinst Emmen

Hiariej is de twaalfde nieuweling die trainer Dick Lukkien deze zomer kan verwelkomen. Eerder werden al Leon Sopic, Matthias Hamrol, Marko Kolar, Jan-Niklas Beste, Desevio Payne, Ferhat Görgülü, Lorenzo Burnet, Filip Ugrinic, Stefan van der Lei, Nikolai Laursen en Shani Tarashaj aangetrokken.

Daar staat ook het vertrek van liefst 21 spelers tegenover. Onder anderen basisspelers Kjell Scherpen (naar Ajax), Caner Cavlan (Austria Wien) en Alexander Bannink (Go Ahead Eagles) verlieten stadion De Oude Meerdijk deze zomer.

Dinsdagavond speelt Emmen vriendschappelijk tegen FC Groningen, de oude club van Hiariej. Volgende week staan er nog oefenduels met OFI Kreta en Go Ahead Eagles op het programma, voordat de ploeg op 3 augustus met een thuiswedstrijd tegen opnieuw FC Groningen aan de Eredivisie begint.

