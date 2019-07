Ajax heeft Edson Álvarez zo goed als binnen. De Amsterdammers hebben maandag volgens De Telegraaf en het AD met Club América een mondeling akkoord bereikt over de transfer van de 21-jarige Mexicaanse verdediger.

De 1,87 meter lange Álvarez, die een vaste waarde is in het Mexicaanse elftal, kost zo'n 15 miljoen euro en reist op korte termijn af naar Amsterdam om zijn een contract tot de zomer van 2024 te tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax bevestigde eerder op maandag de interesse in Álvarez, maar ziet in hem niet per se de opvolger van Matthijs de Ligt, die op het punt staat te vertrekken naar Juventus.

"Het hangt niet een-op-een samen met het vertrek van Matthijs. Edson is een speler die er goed bij ons opstaat. Hij heeft met 21 jaar een goede leeftijd, is een vaste international van Mexico en we kennen hem al langer omdat we hem al een tijdje volgen. Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en kan op meerdere posities uit de voeten", zei hij tegen onder meer het AD.

"Edson is begonnen als rechtsback, speelde als centrale verdediger en in voorbije periode bij Mexico ook als controlerende middenvelder. Dat had volgens mij ook te maken met de centrale verdediger Reyes, de vedette van de laatste jaren van die ploeg. Welke plek hij bij ons zal innemen, zullen we vanzelf zien, misschien heeft hij ook nog wel even tijd nodig."

Álvarez in belangstelling van vele clubs

Álvarez speelt al zijn hele leven voor Club América. Hij doorliep er de jeugdopleiding en kwam tot dusver tot 107 officiële wedstrijden (vijf doelpunten) in het eerste elftal van de Mexicaanse topclub.

De 28-voudig international won met Mexico onlangs nog de Gold Cup. Hij speelde op dat toernooi als controlerende middenvelder, waaronder in de finale tegen de Verenigde Staten (1-0-zege).

Álvarez heeft over interesse niet te klagen. Hij stond naar verluidt ook in de concrete belangstelling van AS Roma, Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, West Ham United en Zenit Sint-Petersburg.

Ajax is deze zomer behoorlijk actief op de transfermarkt. De regerend landskampioen en bekerwinnaar haalde eerder al Razvan Marin (Standard Luik), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Kik Pierie (sc Heerenveen), Kjell Scherpen (FC Emmen), Quincy Promes (Sevilla) en verlengde het huurcontract van Benfica-keeper Bruno Varela.

Ajax is op dit moment op trainingskamp in Oostenrijk. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt donderdag een oefenwedstrijd tegen Watford. De eerste officiële wedstrijd van het seizoen is op 27 juli tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.