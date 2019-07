Ajax heeft een bod ontvangen voor aanvaller David Neres. Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaat volgende week met de Braziliaan in gesprek over zijn toekomst.

"Voor David is één club concreet met een bod", aldus Overmars maandag in gesprek met Voetbal International. "Daar gaan we volgende week met zijn begeleiding over praten, maar het is wel de bedoeling dat wij als Ajax leidend zijn."

Volgens VI zou Atlético Madrid concrete interesse hebben om de 22-jarige flankspeler, die in januari 2017 voor 12 miljoen euro van São Paulo naar Ajax verkaste, over te nemen.

"Afgelopen winter kon hij weg naar China, maar hebben we hem niet laten gaan", aldus Overmars. "Kijk eens hoe dat voor Ajax, maar ook voor hem heeft uitgepakt. Hij is nu international van Brazilië."

Neres won eerder deze maand met Brazilië in eigen land de Copa América. De Ajacied raakte gaandeweg het toernooi wel zijn basisplaats kwijt. Bij Ajax, dat vorige maand met de komst van Quincy Promes al inspeelde op een mogelijk vertrek van Neres, heeft hij nog een contract tot medio 2022.

David Neres in actie voor Brazilië. (Foto: Pro Shots)

Weinig interesse voor Ziyech

Waar er dus wel concrete interesse is voor Neres, lijkt Hakim Ziyech minder in de belangstelling te staan. Volgens Overmars blijft het opvallend stil rond de 26-jarige middenvelder.

"Daar verbaas ik me wel een beetje over. Ik vind dat hij elk jaar beter is gaan spelen en zijn statistieken zijn uitzonderlijk goed. Daar kijken toch veel clubs steeds meer naar. Het zou dus zomaar kunnen dat hij bij Ajax blijft."

Ziyech, die sinds de zomer van 2016 bij Ajax speelt, heeft in Amsterdam een doorlopende verbintenis tot medio 2021.

Ajax is op dit moment op trainingskamp in Oostenrijk. De Amsterdammers spelen donderdag een oefenwedstrijd tegen Watford en maandag staan vriendschappelijke duels met de Griekse clubs OFI FC en Panathinaikos op het programma. De eerste officiële wedstrijd van het seizoen is op zaterdag 27 juli tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.