Iker Casillas maakt vanaf komend seizoen deel uit van de begeleidende staf van FC Porto. De doelman is nog herstellende van een hartaanval waar hij begin mei op de training door werd getroffen.

"Ik ga iets anders doen dan ik normaal gesproken altijd deed, namelijk op het veld staan", zegt de 38-jarige Casillas maandag op de site van Porto. "De coach (Sérgio Conceição, red.) wilde me na mijn hartaanval graag bij het elftal houden om de jonge spelers te helpen. Ik zal mijn best doen om mijn teamgenoten te begeleiden."

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk of Casillas definitief een punt achter zijn actieve loopbaan heeft gezet. De ervaren Spanjaard hield tot dusver altijd in het midden of hij zijn rentree nog zou willen én kunnen maken.

"We hebben nog een paar weken om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen en gaan daar alles uit proberen te halen", aldus Casillas. "Hopelijk gaan we samen een geweldig seizoen tegemoet. Doel is om de landstitel te veroveren, de beker te winnen en Europees goed te presteren."

Casillas gaat 21e jaar als prof in

Casillas staat sinds de zomer van 2015 onder contract van Porto, dat het contract van de 167-voudig international begin dit jaar nog verlengde tot medio 2020. Van 1999 tot 2015 verdedigde hij het doel van Real Madrid.

De doelman, die zijn 21e jaar als profvoetballer ingaat, doorliep ook de jeugdopleiding van de 'Koninklijke' en won onder meer drie keer de Champions League en vijf landstitels met Real. Met Spanje werd hij in 2010 wereldkampioen en veroverde hij in 2008 en 2012 de Europese titel.