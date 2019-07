Senegal heeft zich zondag als eerste geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. De 'Leeuwen van Teranga' waren bij de laatste vier na verlenging met 1-0 te sterk voor Tunesië.

Senegal won de halve finale in Caïro door een ongelukkig eigen doelpunt van Dylan Bronn in de honderdste minuut. De bal belandde in het doel, nadat doelman Mouez Hassen een vrije trap tegen het hoofd van de verdediger aantikte.

In het 30 Juni Stadion was Senegal de betere ploeg, maar de formatie van Aliou Cissé verzuimde de kansen te verzilveren. Onder anderen Liverpool-aanvaller Sadio Mané was dicht bij de openingstreffer.

Een kwartier voor tijd kreeg Tunesië de uitgelezen kans om op voorsprong te komen toen de bal op de stip ging na hands van M'Biaye Niang. Ferjani Sassi zag zijn strafschop echter gekeerd worden door doelman Alfred Gomis.

Enkele minuten later kreeg ook Senegal een penalty na een overtreding van Bronn op invaller Ismaïla Sarr. De inzet van Henri Saivet werd vervolgens gekeerd door Hassen.

Senegal treft Algerije of Nigeria in finale

Senegal staat vrijdag in de finale tegenover de winnaar van de halve finale tussen Algerije en Nigeria. Die twee landen treffen elkaar later op zondag.

Het is de tweede keer dat Senegal in de finale van de Afrika Cup staat. In 2002 verloor de ploeg in de eindstrijd van Kameroen.