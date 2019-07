De finale van de Afrika Cup gaat vrijdag tussen Algerije en Senegal. De Algerijnen waren met 2-1 te sterk voor Nigeria en de 'Leeuwen van Teranga' versloegen Tunesië na verlenging met 1-0.

Algerije kwam in Caïro vijf minuten voor rust op voorsprong tegen Nigeria door een eigen doelpunt van William Troost-Ekong. De oud-speler van FC Groningen werkte een voorzet van Riyad Mahrez in eigen doel.

Een kleine twintig minuten voor tijd bracht Odion Ighalo de 'Super Eagles' uit een strafschop op gelijke hoogte. Er leek een verlenging aan te pas te moeten komen, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd bezorgde Mahrez zijn land uit een fraaie vrije trap de winst.

Algerije speelt voor de derde keer de finale van de Afrika Cup. In 1990 wonnen de 'Woestijnvossen' het toernooi en tien jaar eerder verloren ze in de eindstrijd van Nigeria.

De spelers van Senegal zijn in extase na het bereiken van de finale. (Foto: Pro Shots)

Senegal wint dankzij eigen doelpunt in verlenging

In de andere halve finale won Senegal van Tunesië door een ongelukkig eigen doelpunt van Dylan Bronn in de honderdste minuut. De bal belandde in het doel, nadat doelman Mouez Hassen een vrije trap tegen het hoofd van de verdediger aantikte.

In het 30 Juni Stadion in Caïro was Senegal de betere ploeg, maar de formatie van Aliou Cissé verzuimde de kansen te verzilveren. Onder anderen Liverpool-aanvaller Sadio Mané was dicht bij de openingstreffer.

In reguliere speeltijd misten beide ploegen een strafschop. Een kwartier voor tijd werd een inzet van Ferjani Sassi namens Tunesië gestopt door doelman Alfred Gomis en even later zag Henri Saivet zijn penalty voor Senegal gekeerd worden door Hassen.

Het is de tweede keer dat Senegal in de finale van de Afrika Cup staat. In 2002 verloor de ploeg in de eindstrijd van Kameroen.