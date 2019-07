FC Barcelona heeft Antoine Griezmann zaterdag aan pers en publiek voorgesteld. De Catalanen namen de Franse aanvaller vrijdag over van Atlético Madrid, maar zijn oude werkgever is het niet eens met het bedrag dat Barcelona betaalt.

Barcelona voldeed aan de vertrekclausule in het contract van Griezmann door 120 miljoen euro over te maken aan Atlético. Volgens de Madrilenen moet de club echter 200 miljoen euro betalen. Dat bedrag stond tot 1 juli in het contract van de Fransman.

De clubleiding van de landskampioen lijkt geen gehoor te willen geven aan het geklaag van Atlético en presenteerde Griezmann zaterdag gewoon. Op filmpjes en foto's is de 28-jarige aanvaller in het shirt van de club te zien, terwijl hij een bal hooghoudt.

"Ik ben blij hier te zijn", zei Griezmann tegen Barça TV. "Hier heb ik nieuwe uitdagingen en doelen die ik hopelijk kan bereiken. Ik wil alles winnen: van de beker tot de Champions League."

De Fransman merkte op graag aan de zijde van Lionel Messi te gaan spelen. "Ik ben heel benieuwd hoe het is om dagelijks met hem te mogen trainen. Barcelona is een prachtige club, waar ik hopelijk zowel op als naast het veld veel plezier zal beleven."

Advocaat Griezmann haalt uit naar Atlético

Sevan Karian, de advocaat van Griezmann, haalde eerder op zaterdag in de Franse krant L'Equipe uit naar Atlético. Volgens de raadsman heeft de clubleiding andere zaken naar buiten gebracht dan eerder privé met hem en Griezmann werden besproken.

"We zullen doen wat nodig is om de dreigementen van Atlético teniet te doen", zei Karian, die eraan toevoegde dat zijn cliënt bijzonder teleurgesteld is door de gang van zaken. "Hij wil juist een nieuw hoofdstuk aan zijn loopbaan toevoegen en dit weekend gebruiken om zijn nieuwe club te leren kennen."

Gezien de houding van FC Barcelona lijkt er voor Atlético Madrid niets anders in te zitten dan naar de rechter te stappen.

Griezmann is de vierde grote zomeraanwinst voor Barcelona, dat eerder middenvelder Frenkie de Jong (Ajax), doelman Neto (Valencia) en verdediger Emerson (Atlético Mineiro) vastlegde.