Vitesse heeft vrijdagmiddag Richedly Bazoer en Oussama Tannane aangetrokken. Zesvoudig Oranje-international Bazoer komt over van VfL Wolfsburg en tekent voor drie jaar. Tannane maakt de overstap van Saint-Étienne.

Vitesse en Wolfsburg melden niet hoe hoog de transfersom voor Bazoer is. Hij had bij de Bundesligaclub nog een contract tot medio 2021.

"Vitesse is een ploeg die bij mij past. De ambities spreken mij aan en daar wil ik aan bijdragen", zegt Bazoer op de site van zijn nieuwe club.

Afgelopen seizoen speelde de 22-jarige middenvelder op huurbasis bij FC Utrecht. Bazoer doorliep de jeugdopleiding van PSV, debuteerde bij Ajax in het betaald voetbal en vertrok medio 2017 naar Wolfsburg, dat hem ook uitleende aan FC Porto.

Bij zijn buitenlandse clubs wist Bazoer geen vaste basisplaats te veroveren. Dat is in Arnhem wel zijn doel. "Ik wil zo snel mogelijk belangrijk worden voor de ploeg en alles uit mezelf halen. Ik ben namelijk nog jong en in de bloei van mijn carrière."

Vitesse ziet Bazoer als buitenkans

Vitesse haalde eerder deze zomer al Armando Obispo, Jay-Roy Grot, Tomas Hajek en Charly Musonda binnen. Maikel van der Werff, Alexander Büttner, Arnold Kruiswijk, Eduardo, Mohammed Dauda, Jake Clarke-Salter en Martin Ødegaard keren dit seizoen niet meer terug in de GelreDome.

Technisch directeur Mo Allach van Vitesse ziet de komst van Bazoer als een buitenkans. "Hij beschikt over veel kwaliteiten, dat heeft hij in het verleden laten zien. Je wordt niet zo maar Talent van het Jaar bij een club als Ajax. Hij is een sterke en dynamische middenvelder. We hopen dat de potentie van Riechedly bij Vitesse weer volop tot uiting komt."

Bazoer debuteerde in 2015 voor Oranje maar is al drie jaar uit beeld voor de nationale ploeg. Hij kan zijn debuut voor Vitesse maken op 3 augustus, als de Arnhemmers de Eredivisie beginnen met een thuiswedstrijd tegen zijn oude club Ajax.

Tannane vrijdag bij de presentatie bij zijn nieuwe club. (Foto: Pro Shots)

Ook Tannane tekent voor drie jaar

Tannane heeft in Arnhem eveneens een contract tot medio 2022 getekend. De 25-jarige aanvaller komt over van Saint-Étienne en speelde afgelopen seizoen net als Bazoer op huurbasis voor FC Utrecht.

De negenvoudig international van Marokko maakte in 2012/2013 zijn profdebuut bij sc Heerenveen, waarna hij doorbrak bij Heracles Almelo. Saint-Étienne haalde hem vervolgens naar Frankrijk maar daar wist hij geen basisplaats te bemachtigen. Hij werd vervolgens ook nog uitgeleend aan Las Palmas.

"Ik hoop bij Vitesse snel te kunnen aarden, want ik heb gemerkt dat plezier heel belangrijk is", zegt de aanvaller op de clubwebsite. "Alleen als je goed in je vel zit, kan je het beste uit jezelf halen. Ik wil graag de echte Tannane weer laten zien."

Tannane werd tijdens het afgelopen seizoen weggestuurd bij Utrecht, na een akkefietje op de training. Desondanks durft Vitesse het met hem aan. "We hebben met Oussama goede gesprekken gevoerd en duidelijk uitgesproken naar elkaar hoe we het toekomstplan samen zien", zegt Allach. "Hij is een type speler die het team beter kan maken en wedstrijden kan beslissen. "

