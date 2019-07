FC Barcelona heeft vrijdag de komst van Antoine Griezmann bevestigd. De Franse spits komt voor 120 miljoen over van Atlético Madrid.

Barcelona voldoet met dat bedrag aan de vertrekclausule in het contract van de aanvaller. Griezmann tekent tot medio 2024 in Camp Nou en krijgt een vertrekclausule van 800 miljoen in zijn nieuwe contract.

Slechts driemaal werd er meer betaald voor een voetballer. Neymar, die in de zomer van 2017 voor 222 miljoen van Barcelona naar Paris Saint-Germain verhuisde, blijft de duurste speler aller tijden.

Griezmann wordt in Barcelona ploeggenoot van Frenkie de Jong, die voor zo'n 75 miljoen de overstap maakte van Ajax. Ook de Braziliaanse verdediger Emerson (van Atlético Mineiro) en doelman Neto (van Valencia) zijn deze zomer nieuw bij Barcelona. Jasper Cillissen vertrok juist naar Valencia.

Duurste voetballers aller tijden 1. Neymar - 222 miljoen van Barcelona naar PSG

2. Kylian Mbappé - 133 miljoen van Monaco naar PSG

3. Joao Felix - 126 miljoen van Benfica naar Atlético

4. Antoine Griezmann - 120 miljoen van Atlético naar Barcelona

. Philippe Coutinho - 120 miljoen van Liverpool naar Barcelona

De transfer van de 28-jarige Griezmann hing al lange tijd in de lucht, al leek Atlético de overgang vorige week nog af te blazen. De club laakte in een verklaring de werkwijze van Barcelona, dat in februari al een persoonlijk akkoord zou hebben gesloten met Griezmann, achter de rug van Atlético om.

Griezmann speelde sinds de zomer van 2014 voor Atlético, dat hem destijds voor 35 miljoen overnam van Real Sociedad. In 180 competitieduels maakte de aanvaller 94 goals.

Hij speelde 72 interlands voor Frankrijk en maakte daarin 29 goals. Een van die treffers was een benutte strafschop in de WK-finale van 2018, waarin Frankrijk met 4-2 te sterk was voor Kroatië.