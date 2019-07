Atlético Madrid ontkent dat het Antoine Griezmann verkocht heeft aan FC Barcelona. De Catalaanse club meldde vrijdag dat de Franse spits voor 120 miljoen euro overkomt, maar daar is volgens de Madrilenen niets van waar.

Barcelona stelt dat het met de 120 miljoen euro voldoet aan de vertrekclausule in het contract van Griezmann, die akkoord is over een contract tot medio 2024 in Camp Nou.

In een verklaring meldt Atlético dat de vertrekclausule niet 120 miljoen, maar 200 miljoen bedraagt.

De club verlaagde het bedrag in de clausule deze zomer met 80 miljoen om Griezmann tegemoet te komen. Toen duidelijk werd dat de spits al veel eerder persoonlijk akkoord bereikte met Barcelona, besloot Atlético vast te houden aan de aanvankelijke clausule van 200 miljoen.

Duurste voetballers aller tijden 1. Neymar - 222 miljoen, van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain

2. Kylian Mbappé - 133 miljoen, van AS Monaco naar Paris Saint-Germain

3. João Felix - 126 miljoen, van Benfica naar Atlético Madrid

4. Philippe Coutinho - 120 miljoen, van Liverpool naar FC Barcelona

Transfersoap Griezmann duurt al maanden

De nieuwe ontwikkelingen passen in de transfersoap, waarin Barcelona en Atlético al langer verzeild zijn. Vorige week leek Atlético de transfer van de 28-jarige Griezmann zelfs helemaal af te blazen. De club laakte in een verklaring de werkwijze van Barcelona, dat in februari al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met de spelers, achter de rug van Atlético om.

Als de transfer alsnog rondkomt, wordt de 72-voudig Frans international komend seizoen ploeggenoot van Frenkie de Jong, die voor zo'n 75 miljoen over is gekomen van Ajax.

Ook de Braziliaanse verdediger Emerson (van Atlético Mineiro) en doelman Neto (van Valencia) zijn deze zomer nieuw bij Barcelona, terwijl keeper Jasper Cillissen naar Valencia vertrokken is.

Atletico betaalde 30 miljoen euro voor Griezmann

Mocht Griezmann alsnog voor 120 miljoen euro de overstap naar Barcelona maken, dan gaat hij de boeken in als de op drie na duurste speler ooit. Neymar, die in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain verhuisde, blijft de duurste speler aller tijden.

In 2014 betaalde Atlético slechts 30 miljoen euro voor Griezmann, die overkwam van Real Sociedad. Hij maakte in 180 competitieduels voor de Madrileense club 94 goals.

Het jaar van zijn transfer naar Atlético was ook het jaar van het interlanddebuut van Griezmann, die in 2018 wereldkampioen werd met Frankrijk. Met vier goals, waarvan één in de met 4-2 gewonnen finale tegen Kroatië. had hij een flink aandeel in de eindzege.