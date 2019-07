VVV-Venlo heeft zich vrijdag versterkt met Haji Wright. De 21-jarige aanvaller is al de achtste aanwinst voor de nieuwe trainer Robert Maaskant. RKC Waalwijk presenteerde verdediger Hannes Delcroix als aanwinst voor het nieuwe seizoen, terwijl Fortuna testspeler Grégoire Amiot vastlegde.

Wright tekent een contract voor één seizoen met een optie op een tweede jaar in Venlo. De 1.93 meter lange aanvaller komt als jeugdinternational uit voor de Verenigde Staten.

"Jaren geleden heb ik mijn zinnen gezet op een succesvolle carrière in Europa. Na een aantal seizoenen in Duitsland hoop ik nu belangrijk te kunnen zijn voor VVV-Venlo", zegt Wright op de site van zijn nieuwe club.

De Amerikaan kwam in 2016 naar Schalke 04, waarvoor hij zeven duels in de Bundesliga speelde en eenmaal scoorde. De voormalig speler van New York Cosmos werd door de Duitsers ook een seizoen verhuurd aan SV Sandhausen in de Tweede Bundesliga.

Wright kijkt ernaar uit om in de Eredivisie te gaan spelen. "Door mijn doelpunten en met mijn drive wil ik mij laten gelden voor het team. De gesprekken met de mensen van deze club gaven me het juiste gevoel om deze overstap te maken."

Wright is al de achtste aanwinst voor VVV deze zomer. Technisch manager Stan Valckx van VVV verwacht dat hij met Wright een directe versterking heeft binnengehaald. "Haji is een uitstekende speler die onze voorhoede nog meer body gaat geven. Hij heeft snelheid, duelkracht en is erg doelgericht."

RKC huurt Delcroix van Anderlecht

Ook RKC roerde zich vrijdag op de transfermarkt. De promovendus nam Delcroix op huurbasis over van Anderlecht.

De 20-jarige verdediger heeft voor diverse jeugdelftallen van België gespeeld en bezit ook een Haïtiaans paspoort. Hij kwam vooralsnog niet verder dan één invalbeurt in het eerste elftal van Anderlecht. Het talent speelde ook mee in een duel in de Europa League tegen Dinamo Zagreb.

"Hannes is een zeer talentvolle linker centrale verdediger die goed is aan de bal", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld. "Daarnaast is hij fysiek sterk en goed in de persoonlijke duels."

Naar verluidt was ook sc Heerenveen geïnteresseerd in de verdediger. "Er bestond veel belangstelling voor Hannes, maar hij is ervan overtuigd dat onze club het beste bij zijn ontwikkeling past", aldus Van Mosselveld.

VVV en RKC spelen in de eerste speelronde van de Eredivisie tegen elkaar. Het duel in De Koel wordt op 3 augustus gespeeld.

Hannes Delcroix (rechts) aan de bal voor Anderlecht. (Foto: Pro Shots)

Fortuna haalt Fransman Amiot

Fortuna Sittard heeft Grégoire Amiot voor twee jaar vastgelegd. De 24-jarige Fransman was al enkele weken op proef en wist in die periode de technische staf te overtuigen.

De linksbenige centrumverdediger was transfervrij, nadat hij aan het eind van afgelopen seizoen vertrok bij de Franse tweedivisionist Bourg-en-Bresse. Hij speelde eerder voor Reims en Toulouse.

"We volgen Grégoire al vanaf de winter", zegt technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna. "Linksbenige centrale verdedigers zijn vaak moeilijk te vinden. Daarbij is Grégoire een verdediger die goed mee kan voetballen, iets wat belangrijk is in de Nederlandse competitie."

Amiot is de vijfde nieuweling voor coach Sjors Ultee. Eerder wisten de Limburgers Patrik Raitanen (Liverpool), Rasmus Karjalainen (KuPS) en huurlingen Felix Passlack (Borussia Dortmund) en Alex Carbonell (Valencia) binnen te halen.

Grégoire Amiot was al enkele weken op proef bij Fortuna. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma in de Eredivisie