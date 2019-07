Peter Crouch heeft vrijdag op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan gezet. De boomlange spits zat zonder club nadat zijn contract bij Burnley afliep en gaat na ruim twintig jaar niet meer op zoek naar een nieuw avontuur.

"Ik had 23 jaar de tijd om me op dit moment voor te bereiden, maar nu het zover is, besef ik dat je nooit klaar bent voor zoiets. Het is tijd om mezelf oud-voetballer te noemen. Het geweldige avontuur is voorbij", schrijft Crouch vrijdag in een column voor Daily Mail.

"Als je me had verteld dat ik 42 interlands voor Engeland zou spelen, met Liverpool in finales had gestaan en Tottenham Hotspur naar de Champions League zou koppen, had ik je laten opsluiten. Ik heb de tijd van mijn leven gehad."

De 2,01 meter lange Crouch debuteerde bij het kleine Dulwich Hamlet als prof en speelde achtereenvolgens voor het Zweedse IFK Hässleholm, Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Norwich City, Southampton, Liverpool, Tottenham Hotspur, Stoke City en Burnley. Hij kwam tot ruim 450 Premier League-duels.

Op het palmares van Crouch prijken drie prijzen. Met Liverpool won hij in 2006 zowel de FA Cup als het Community Shield en twee jaar eerder werd hij met Norwich City kampioen op het tweede Engelse niveau. In 2007 was hij invaller tijdens de verloren Champions League-finale met Liverpool tegen AC Milan (2-1).

Namens Engeland kwam Crouch in zijn 42 interlands tot 22 doelpunten. Hij was erbij op het WK van 2006 - waarbij het scoorde in het groepsduel met Trinidad en Tobago - en maakte ook minuten op het WK van vier jaar later.

Peter Crouch als speler van Tottenham Hotspur met onder anderen Rafael van der Vaart en Luka Modric. (Foto: Pro Shots)