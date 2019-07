Tunesië en Algerije hebben donderdag de halve finales van de Afrika Cup in Egypte bereikt. De Tunesiërs maakten een einde aan het sprookje van Madagaskar (3-0) en Algerije was na strafschoppen te sterk voor Ivoorkust.

Bij Madagaskar-Tunesië vielen alle treffers in de tweede helft. Ferjani Sassi schoot in de 52e minuut raak via het achterwerk van Madagaskar-verdediger Thomas Fontaine en aanvoerder Youssef Msakni maakte er acht minuten later in de rebound 2-0 van.

In de blessuretijd van de wedstrijd werd de stand nog iets minder draaglijk voor Madagaskar. Naïm Sliti kreeg de bal in de omschakeling aangespeeld in het strafschopgebied en maakte geen fout oog in oog met doelman Melvin Adrien.

Aan het begin van de tweede helft had Tunesië ook al doel getroffen in Caïro. Wahbi Khazri rondde van dichtbij koeltjes af, maar de aanvaller stond 1 meter buitenspel en zag zijn treffer afgekeurd worden.

Voor het Madagaskar van bondscoach Nicolas Dupuis kwam er door de ruime nederlaag een einde aan een ijzersterke Afrika Cup. Het eiland deed voor de eerste keer mee aan het toernooi.

Tunesië neemt het zondag in de halve finale op tegen Senegal, dat woensdag met 1-0 te sterk was voor Benin. De 'Adelaars van Carthago' wonnen de Afrika Cup in 2004 voor de eerste en tot dusver enige keer.

Aanvoerder Youssef Msakni viert zijn treffer. (Foto: Pro Shots)

Misser Bony breekt Ivoorkust op

Bij Algerije-Ivoorkust stond het na 120 minuten 1-1. De treffers in de reguliere speeltijd kwamen van de Algerijn Sofiane Feghouli en Jonathan Kodjia van Ivoorkust, waar ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon geblesseerd uitviel.

In de strafschoppenserie was oud-Vitessenaar Wilfried Bony een van de twee Ivorianen die miste, terwijl Youcef Belaili de enige speler van Algerije was die niet raak schoot.

Het is voor het eerst sinds 2010 en de tweede keer deze eeuw dat Algerije in de halve finale staat van de Afrika Cup. Tegenstander in de strijd om een ticket voor de eindstrijd is zondag Nigeria, dat woensdag met 2-1 van Zuid-Afrika won.

De laatste keer dat Algerije de finale haalde was in 1990, toen het Noord-Afrikaanse land ook het toernooi won. De Algerijnen lijken dit jaar een goede kans te maken eindelijk weer eens de Afrika Cup te veroveren, omdat de ploeg van bondscoach Djamel Belmadi in de eerste vier wedstrijden een uitstekende indruk maakte.

Teleurstelling na afloop bij Wilfried Bony en zijn ploeggenoot Max Gradel. (Foto: Pro Shots)

Bounedjah mist penalty in reguliere speeltijd

Mede door die goede resultaten begon Algerije donderdag als favoriet in de kwartfinale tegen Ivoorkust, dat zes plaatsen hoger staat op de FIFA-ranking (68 om 62). Door een goal Feghouli kwamen de Algerijnen in de 21e minuut op een 1-0-voorsprong in het matig gevulde Suez Stadium.

Vlak na rust had Baghdad Bounedjah het duel al bijna kunnen beslissen, maar de spits schoot een penalty via de lat over waardoor het geen 2-0 werd. Een kwartier later was het weer gelijk door een goal van Jonathan Kodjia.

Het bleef 1-1, al was Algerije nog dicht bij de winnende goal. Een inzet van Riyad Mahrez werd door Mamadou Bagayoko van de lijn gehaald. In de verlenging viel geen goal en dus moesten strafschoppen uitkomst bieden.

Het was Bony die een penalty miste, waarna Youcef Belaili Algerije naar de halve finale kon schieten. De middenvelder raakte de paal. Serey Dié moest vervolgens scoren voor Ivoorkust, maar ook zijn poging eindigde op de paal en dus staat Algerije na negen jaar weer in de halve eindstrijd.